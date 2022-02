Fülöp Júlia, az Arácsért Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntője után, Fabacsovics Zoltán, az alapítvány korábbi elnöke elmondta, az arácsi karnevál két évtizede az egyik legnépszerűbb, legkedveltebb rendezvényük. Legutóbb két éve tartották meg, aztán várták a tél végét. A tavasz szépségét azonban nem lehetett élvezni, mert megérkezett hazánkba is a koronavírus, mely átrendezte az életet. -Döbbenet lett úrrá mindenkin, egy rossz álom vált valóra.

Borzalmas hetek, hónapok teltek el, az emberek bezárkóztak, a vírusra nem volt ellenszer. Mintha egy sci-fi, illetve horror film statisztái, szereplői lettünk volna, fogalmazott Fabacsovics Zoltán. Büszkén mondta, Karikó Katalinnak, a magyar kutatóbiológusnak köszönhetően létrejött a védőoltás. Elhangzott, ma már sokan a harmadik oltást is megkapták, és lecsengőben van az ötödik hullám, remélhetőleg újra indulhatnak a rendezvények. Az elmúlt két évben nem csak rossz történt velünk, mert az események sok emberben átrendezték az értékeket, azt, hogy mi a fontos, a lényeges. Kiderült, ki az igazi barát, ki az, akire a bajban is lehet számítani, a bezártság, az egymásra utaltság révén felértékelődtek a családi kapcsolatok. Változás történt az alapítvány életében is, megújult, megfiatalodott a kuratórium. Így idén nem csak újév, hanem új korszak is kezdődött Arácson, az eddigi programok igazolják, jó kezekben van továbbra is a 20 éves Arácsért Alapítvány. A jubileum apropóján a felkérték a helyi televíziót, gyűjtsék össze az elmúlt két évtized eseményeit, melyek három DVD-re fértek rá. -Ami eddig jó volt, tartsák meg, de újítsanak is, mert innovatív programokkal tudják a Kutas Árpád által elindított, és vezetésem alatt megőrzött, megerősödött arácsi közösségi életet fenntartani, hangsúlyozta a korábbi elnök. Fabacsovics Zoltán kiemelte, a vasárnapi misén mindenki imádkozzon a békéért, hogy mielőbb véget érjen a háború Ukrajnában.

Arácson látszott, nagyon várták az emberek a találkozást, hogy két év után ismét legyen karnevál. A maskarás télűző felvonulás a Béke utcai Kutas Árpád Emlékparktól indult el, Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara kíséretével. A vidám menet végigsétált a Béke és Lóczy Lajos utcán, a Hősök terén, majd a Szent Benedek Iskola udvarára érkeztek. Itt tavasz varázslással, kiszebáb égetéssel, jelmezversennyel megkezdődött a farsangi vigadalom, a kicsiket és nagyokat zenebár, tombola, értékes nyeremények, zsíros és lekváros kenyér, forralt bor és tea várta. A jelmezes bemutatót különböző kategóriákban hirdették meg, külön értékelték a gyermekeket, a nőket, a férfiakat, a családi és csoportos felvonulókat. A közönség nagyon ötletes jelmezeket láthatott, nehéz feladata volt a zsűrinek, élén Molnár Judit képviselő, bizottsági elnökkel. Az értékeléssel mindenki elégedett volt, a gyermekek közül első lett a Falnak is füle van, őket követték a Rabtársak, aztán a Favágó és a válogatott focista. Minden beöltözött kisgyermek csokoládét kapott. A nőknél a legötletesebbnek a Hernyóból pillangó bizonyult, aki a közönség szeme láttára változott át hernyóból gyönyörű pillangóvá.

Őt követte a Velencei karnevál, aztán a Zsáknak a foltja. A nők közül a zsűri különdíját a Méhész kapta, aki azt mondta, ha eltűnnek a méhek, megszűnik az élet is. Minden beöltözött értékes szappanokból álló ajándékcsomagot kapott. Nagy sikert arattak a párosok is, ahol az első helyeket a Dinnyére sör, a Konnektor és dugó, a Pán Péter és Csingiling, illetve az Egyszerű favágó a fiával nyerte el. A zsűri különdíját az igényes jelmezért a Csirke és Gomba vehette át. Családi kategóriában is jobbnál-jobb jelmezeket lehetett látni, közülük első lett a Futómuskátlik A(rácson), akik egy cserép muskátlival futottak, és felvonultattak egy rácsot is. Második lett a Piroska és a farkas, harmadik a Hófehérke, a vadász és az őz. Utóbbinál egy gyönyörű kutyával vonultak fel, és az eb képviselte az erdő kedves vadját. A csoportos beöltözők közül legnagyobb sikert az Olimposzi istenek aratták, utánuk jött az Arácsi református templom és egerei, a harmadik helyen a Békés szurkolók csoportja végzett.