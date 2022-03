A művelődési ház kiállító termében teltház mellett bíztatta Gulyás Gergely a hallgatóságot, hogy ne szakítsanak a hagyományokkal, szavazzanak Ajkán is a kormánypárt jelöltjére Navracsics Tiborra, mint ahogy tették azt elődjével is. A kormányinfókon megszokott sziporkázó kérdez-felelek hangulatban rendhagyó módon elsőként Gulyás Gergely kérdezett Navracsics Tibortól, de természetesen nem mulasztotta el a lehetőségét annak sem, hogy az elmúlt 12 kormányzati év eredményeit felsorolja és leltárt készítsen ezzel szemben a baloldal jelenlegi tragikomikus helyzetéről és a Gyurcsány-Bajnai kormányok nyolc éves kormányzati teljesítményéről. Természetesen érintette a baloldal Ukrajnában folyó háborúhoz való viszonyát is. „Ha a baloldal lenne kormányon, már hadviselő felek lennénk! Háborút pedig a magyarok nem akarnak. Ez a legnyomósabb érv a szavazáson való részvételre való buzdításkor.” - mondta Gulyás Gergely a szavait gyakran tapssal jutalmazó közönségnek.

Navracsics Tibor a neki feltett kérdésekre válaszul elmondta, hogy a magát Ajkán helyinek tituláló Rignél még ő is előbb volt tapolcai, hiszen 1967-ben családjával Tapolcára költözött, amikor még Rig talán nem is született meg. Bírálta egy másik magát Ajkán szintén helyinek valló veszprémi politikus szavait is. Érdekesnek tartotta, hogy Schwartz Béla helyi MSZP-s polgármester jelenleg légvonalban néhány méterre lakik az ajkai kórháztól és lakása ablakából láthatja a munkálatokat, mégis tagadja a kórházat érintő fejlesztés létét. Navracsics Tibor a neki feltett kérdésekre válaszolva életútjáról is hosszan beszélt. Elmondta, miként vezetett az útja a bírói fogalmazótól a politológus, egyetemi tanár feladatokon át a politikusi pályára, vallott Orbán Viktorhoz fűződő sajátos barátságáról is. A jelenlegi baloldali ellenzék, választási sikertelensége kapcsán megfogalmazta – „Tizenkét éve nem vesznek komolyan minket, ezért nem tudták megfejteni sorozatos választási győzelmeink titkát. Persze gondolkodni kellett volna rajta, amit Micimackó a bájos de oktondi medvebocs óta tudjuk nehéz dolog, ezért ez nem megy a baloldalnak.

A fórum záró gondolataként Gulyás Gergely megismételte a rendezvény során gyakran elhangzó gondolatot: „Nem vagyunk érdektelenek és érzéketlenek ebben a háborús konfliktusban, segítünk is a bajbajutottakon, de érdekeltek abban vagyunk leginkább, hogy kimaradjunk belőle és vigyázzunk magunkra.”