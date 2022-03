Az ünnepségen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a Magyar falu programban 2020-tól nyílt meg annak lehetősége, hogy oktatási intézmények is fejleszthetők legyenek. - Egy több mint 100 millió forintot meghaladó beruházást követően állhatunk most itt. Az 5000 fő lakosságszám alatti települések pályázhatnak csak ebben a konstrukcióban, ez közel 2800 települést jelent. Az elmúlt öt évben a térségben a tankerület az iskolák fejlesztésére mintegy 1,2 milliárd forintot fordított, a nagyságrendet a korábbi fenntartók, az önkormányzatok nem tudták volna saját erőből biztosítani. Csöglén még nincs vége a fejlesztésnek, tornaterem-építés következik. A program a vidék felemelkedésének sikertörténete, mivel korábban a vidékre kevesebb fejlesztési pénz jutott. Most a vidék népességmegtartó ereje és a lakosság jóléte javul, esélyegyenlőség jön létre az itt élők számára. Épültek utak, minibölcsődék, óvodák, orvosi rendelők, de ezen régi épületek is megújulhattak – mondta Kovács Zoltán. Hozzátette, hogy az új épület visszahathat a diákok magatartására, a szép környezet arra készteti őket, hogy vigyázzanak rá. Gratulált a fejlesztéshez, amely során a csöglei intézmény 21. századi szaktanteremmel felszerelt iskola lett, ahol robotok, digitális táblák lesznek. Egy városi iskoláéhoz hasonló esélyt kapnak a diákok a 21. századi technikák elsajátítására.

A Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella elmondta, hogy a beruházás során olyan szaktantermeket alakítottak ki, amelyek a 21. századi oktatást-nevelést szolgálják. - 2017 és 2022 között 300 milliárd forintnál is több támogatás érkezett a tankerületekhez pályázati lehetőségekkel. Ezer intézményünk kaphatott 21. századi infrastruktúrát. Nem csak kinézetben és az épületek tekintetében újulhattak meg iskolák, hanem az eszközellátottságában és szakmai támogatottság tekintetben szintén – mondta az elnök, és hozzátette, hogy a tankerületi igazgató sokat tesz azért, hogy az iskolái, intézményei szépüljenek, illetve az intézménybe járó gyerekek minél több pluszt kaphassanak az oktatás során. Kiemelte az iskola két nagyon fontos szerepe, a művészeti nevelés és a sport jelentőségét. Köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik komoly munkát végeznek és végeztek az elmúlt időszakban, különösen a járvány idején. Mint mondta, az iskola felújítási program minden bizonnyal folytatódik, ahogy az sem kétséges, hogy presztízsét visszakapja a pedagógustársadalom.

A fenntartó Pápai Tankerületi Központ igazgatója, Egyházi Andrea beszédében a beruházás részleteiről is szólt. - A beruházás teljes költsége meghaladta a 128 millió forintot, ehhez a Pápai Tankerületi Központ saját költségvetési forrásából több mint 28 millió forintot biztosított. A projekt keretében várakozóhelyeket alakítottunk ki kiegészítő funkciókkal együtt, csapadékvíz-elvezetéssel, valamint a tantermek és vizesblokkok berendezéséhez szükséges eszközökkel, kiegészítőkkel. Az iskolaépület egy korszerű, hatékonyan üzemeltethető épületrésszel gazdagodott, elkészült három tanterem, vizesblokk, mozgáskorlátozott-illemhely, közlekedő. Az épület alapterülete 227 négyzetméterrel lett nagyobb, immár 950 négyzetméter. Sikerrel tudtuk tehát folytatni azt az öt évvel ezelőtt megkezdett közös fejlesztőmunkát, amelynek eredményeként az iskolában mintegy 150 millió forintos infrastrukturális és szakmai fejlesztés valósulhatott meg. A 129 milliós épületfejlesztésen túl többek között elkészült a kazánok cseréje, a sportpálya mögött játszóteret alakítottunk ki, szakmai anyagokat és informatikai eszközöket szereztünk be. A fejlesztéssel az iskola környezete megújult, megszépült, ezáltal biztosított a tanulók korunk szakmai elvárásainak megfelelő nevelése-oktatása. A beruházás esélyt teremt a kistelepüléseken élő tanulóknak arra, hogy korszerű körülmények között szerezzék meg azt a tudást, amely birtokában eséllyel indulnak a városi középiskolákba. Az iskolában a környező települések diákjai tanulnak, az elkövetkezendő tanévben várható a tanulószám növekedése. A fejlesztési folyamat itt még nem ér véget Csöglén, ugyanis hamarosan tornaszobával gazdagodik az iskola - mondta az igazgató.

Az ünnepségen a diákok közreműködtek műsorukkal.