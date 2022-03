A zalaszegvári önkormányzat a hétvégén Záhonyba szállította az előzetes igényfelmérés alapján összeállított csomagot. Tudja Endre polgármester lapunk érdeklődése nyomán elmondta, egyértelmű, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad, s ők ennek szellemében cselekedtek. Ásványvizet, konzervet, csokoládét, csomagolt termékeket vásároltak, s vittek a rászorulóknak.

A közvetlen régióban a háború első napján, elsőként lehetett olvasni Horváth Zoltán badacsonytördemici polgármester felhívását, s így nem véletlen, hogy rengeteg lakossági felajánlás érkezett be azóta hozzájuk. Sok minden összegyűlt, olyannyira, hogy a Vöröskereszt nem is tud mindent elszállítani, így ők a szintén gyűjtést végző és koordináló tapolcai Fidesz irodával vették még fel a kapcsolatot. Az adományokat, főként tartós élelmiszereket, takarókat, higiéniai szereket továbbra is a badacsonytördemici faluházban várják nyitvatartási időben, illetve telefonos egyeztetés alapján bármely időpontban. Horváth Zoltántól azt is megtudtuk, hogy a katasztrófavédelem felmérést készített a település befogadóképességéről, a rászorulók esetleges elszállásolásáról.

A sümegprágai önkormányzat is segít a háború elől menekülőkön, s március 10-ig gyűjtik az adományokat, elsősorban tisztítószereket, gumikesztyűket, gyógyszereket, felnőtt- és gyermekhigiéniás-termékeket, valamint konzervélelmiszereket. Hujber Csaba polgármester felhívásából kiderül, hogy a határközeli Beregsuránnyal vették fel a kapcsolatot a befogadóhelyek szükségleteinek megismerése érdekében. A felajánlásokat tizedike után szállítják el a polgármesteri hivatalból.

A badacsonytomaji küldöttség Krisztin N. László polgármester vezetésével adta át az adományt Záhonyban. A tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, ásványvizet, gyerekeknek való italokat, csokoládét még a lelkes önkéntesek segítségével előző este készített több száz szendviccsel is kiegészítették, ami igazán szép, de még inkább hasznos gesztus volt tőlük. A polgármester ezzel együtt jelezte, hogy az adományokon kívül szállásra is szükség lenne, amelyben szintén számít a lakosság segítségére.