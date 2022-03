Ovi-Sport pályát, kültéri fitneszparkot és közösségi játszóteret adtak át a településen. Az alkalmon Pajak Károly, Nyárád polgármestere, valamint Kovács Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket.

- Nyárádon mindig is nagy hagyománya volt a sportnak. Az óvodás gyermekeket és a fiatalokat mozgásra ösztönözzük. Községükben a korábban létesített sportpálya, a tavaly átadott új játszótér, valamint a közelmúltban elkészült Ovi-Sport pálya, kültéri fitneszpark és közterületi játszótér azt a célt szolgálja, hogy később is aktív, mozgásban gazdag életvitelt folytassanak – emelte ki a polgármester. Hozzátette, a három újonnan elkészült beruházás is bizonyítja, hogy Magyarország Kormánya támogatja a gyerekeket és az egészséges életmódra nevelést.

Mint mondta, az Ovi-Sport pálya a Belügyminisztérium, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és az önkormányzat támogatásával készült el 13,5 millió forintból. A szabadtéri fitneszpark a Vidékfejlesztési Programon belül a GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatásával közel 8,2 millió forintból valósult meg, több mint 1,2 millió forint saját forrás felhasználásával. A közterületi játszótér pedig a Magyar Falu Program keretén belül készült el több mint 4,8 millió forintos támogatással.

Kovács Zoltán úgy fogalmazott, ez az átadóünnepség a jövőről szól, mint ahogy 1848-ban is a jövőről szóltak azok a követelések, amiket a márciusi ifjak megfogalmaztak 12 pontban. Kiemelte, ennek jó néhány pontja ma is aktuális, mint az, hogy: „Legyen béke, szabadság és egyetértés”; különösen most, hogy háború dúl a szomszéd országban.

Az országgyűlési képviselő köszöntőjében szólt a magyar gazdaság megerősödéséről és azon fejlesztési lehetőségekről, melyek a vidék gyarapodását szolgálják, valamint gratulált a nyárádi önkormányzatnak az eredményes pályázatokhoz.

Az Ovi-Sport pálya átadója alkalmából műsorral kedveskedtek a helyi óvodások, majd birtokba vették a létesítményt. A nemzeti ünnep jegyében szervezett megemlékezést követően a kültéri fitneszpark és közösségi játszótér avatójával zárult az esemény.