Az egykori gyerekkórház épülete az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programból finanszírozott felújítás után tánc- és mozgásművészeti csoportoknak ad otthont. A megújuló épületek üzemeltetője a város által kiírt pályázat nyertese, a Hangvillát sikeresen működtető Swing-swing Kft. lesz.

Bélafi László, a Hangvilla igazgatója elmondta, hogy már most több egyesülettel és művészeti csoporttal is tárgyalásban állnak, mert a leendő használók kiválasztásával nem akarják megvárni az épület átadását: azt már nyitáskor is „teljes gőzzel” szeretnék indítani. Bélafi László hozzátette, a Hangvilla 2013-as megnyitása után időről időre jelentkeztek különböző mozgásformákat, táncokat, sportokat űző csoportok képviselői azzal, hogy helyszínt találjanak maguknak. Ebből is látszik, hogy a megyeszékhelyen a jövőre megnyíló új tánc- és mozgásközpont egy régi igényre ad megoldást. Bélafi László elmondta, a Hangvilla évek óta önfenntartóan működik, és ezt szeretnék elérni a mozgásművészeti központnál is.

A helyszínen otthonra talál majd a klasszikus balett és a néptánc is. Előbbi jelenleg a Hangvillában működik, de nem a legideálisabb körülmények között. Viktoria Podolszkaja irányításával jelenleg is több száz gyermek űzi a táncművészetnek ezt az ágát Veszprémben. A kórház egykori mosodaépületében egy nagyjából 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem jön létre, valamint próbatermek, jelmez- és díszletraktár is itt kap helyet. Ezt az épületszárnyat – amelynek befogadóképessége összesen mintegy háromszáz fő – elsősorban a Veszprém–Bakony Táncegyüttes veheti birtokba, de a városban működő, ifjúsági és nemzetiségi táncokkal foglalkozó csoportokat is ide várják. A megújuló épület- együttes egy harmadik mozgásformának, a falmászásnak is otthont ad majd: gyakorló- és nemzetközi versenypálya épül az említett egykori mosodaépület keleti, Erzsébet sétány felőli oldalán.

A volt gyermekkórház északi – Pannon Egyetem felőli – oldalán létrejön egy nagy szabadtéri rendezvényhelyszín is, amely különböző kulturális programok megtartására is lehetőséget nyújt. A szabadtéri rendezvényeket az egykori mosodaépület pincéje is kiszolgálja, ahol a raktározás mellett öltözők, vizes- blokkok kapnak helyet. A létesítményben étterem és kávézó is létesül, amely a beltéri rendezvénytermet és a szabadtéri rendezvényhelyszín programjait, látogatóit is képes kiszolgálni. Építészeti érdekesség, hogy a volt mosodaépületet egy üvegezett folyosó köti majd össze a főépülettel, így az átjárás télen és rossz idő esetén is egyszerűen megoldható lesz.

A régi főépületben – amely mintegy 400 fő befogadására alkalmas – van még néhány, egyenként nyolcvan-száz négyzetméteres kiadó terem, ahova várják a különböző mozgásformákat űző csoportok jelentkezését – legyen szó zumbáról vagy jógáról, aerobikról vagy nyugdíjastáncról – hangsúlyozta Bélafi László.

Bélafi László, a Hangvilla igazgatója Fotó: Pesthy Márton/Napló

A termeket megfelelő szellőzéssel, jó minőségű világítással és hangosítással látják majd el, valamint öltöző és zuhanyzó egészíti ki őket. A helyszínt, új otthont kereső csoportok vezetői a Hangvilla elérhetőségein érdeklődhetnek a részletek iránt.

A volt gyermekkórház és az azt körülvevő épületek jövő tavaszra újulnak meg, az új létesítménynek pedig hamarosan a veszprémiek bevonásával ke- resnek olyan nevet, amely egyszerre fejezi ki az épület régi értékeit és új funkcióit.