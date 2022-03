Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében arról beszélt, a járvány előtti időszakot jellemző békés hétköznapokban legtöbben az egyéni érdekeiket helyezték előtérbe. A két évvel ezelőtt kezdődött pandémia időszakában azonban mindenkit a segítőkészség vezetett, ahogyan a két héttel ezelőtt az Ukrajnában kitört háborúra is példaértékűen reagáltak a veszprémiek: adományt gyűjtöttek, felajánlásokat tettek a rászorulóknak. A polgármester hozzátette, a díjazottak a veszprémi közösségnek olyan tagjai, akik példát mutatnak munkájukkal a többiek számára.

Az önkormányzat közgyűlése a Veszprém Városért – Pro Urbe érdemérmet adományozta az Angolkisasszonyok szerzetesrendnek a keresztény és a nemzeti értékek megőrzésében és közvetítésében, valamint a veszprémi ifjúságáért végzett példaértékű tevékenység elismeréséül. A díjat Barnai Brigitta és Ticz Zsuzsanna nővérek vették át Porga Gyulától. A méltatásban elhangzott, a Congregatio Jesu – Angolkisasszonyok Szerzetesrend 1860-ban kezdte meg működését az akkori négyosztályos elemi iskolában, amelynek a mai Szilágyi iskola épülete adott otthont. A szerzetesrend a második világháború és az azt követő politikai helyzet miatt szüneteltette tevékenységét, amelyet a rendszerváltás után kezdhettek újra. Jelenleg lelki programokkal, imaórákkal szolgálják a veszprémieket.

Az egészségügyi szolgáltatások területén végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként vehette át Fehér Gabriella a Pro Urbe érdemérmet. A laudációban elhangzott, 1969 óta dolgozik a Csolnoky Ferenc Kórház urológiai osztályán. Az 1980-as évek végén az ő vezetésével indulhatott el Veszprémben a gyermekurológiai ellátás, amelyet a megyében és a Dunántúlon azóta is egyedülálló módon Fehér főorvosnő biztosít. Irányításával számos korszerű műtéti megoldást és diagnosztikai módszert vezettek be az osztályon. Példaértékű művészeti munkája, valamint kiemelkedő közösségépítő tevékenysége elismeréseként vehette át az elismerést Timár Lajos. A Pannon Egyetem nyugalmazott egyetemi docense 25 éve hozta létre a „Népek Táncai – Jó Hangulat Klubot”. Számos ország százötvennél is többféle táncát autentikus módon tanítja a többgenerációs csoportoknak. A táncházban az elmúlt évtizedek alatt már több ezren fordultak meg, és több mint 840 táncestet tartottak.

A Szabad Sajtó díjat Gesztesi Tamás, a Veszprém Televízió munkatársa vehette át Porga Gyulától az információszolgáltatás területén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül. A televíziós újságíró méltatásában elhangzott, 20 éve dolgozik a Veszprém TV-nél, korábban a Jam Rádió, később a Méz Rádió munkatársaként látott el szerkesztői feladatokat. A televízióban is szerkesztőként dolgozik, emellett a Híradás, a Heti Krónika és további műsorok adminisztrációs feladatait is ellátja, valamint aktívan részt vesz a sportműsorok szerkesztésében.

A díjátadón közreműködött a Mendelssohn Kamarazenekar Kováts Péter vezetésével.