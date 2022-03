Erről beszélt Navracsics Tibor a település az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megemlékezésén a Káli úton kialakított emlékhelyen.

A kormánybiztos ünnepi beszédében feltette a kérdést, hogy boldog-e az a nemzet, amely 173 éve egy 26 éves fiatal embert keres majd gyászol? - Hiszen 1849 augusztusában, amikor Petőfi eltűnt, egy egész nemzet nem akart belenyugodni, hogy elveszíti fiatal költőjét. Keresték az országban, a világon, mert nem akart belenyugodni a nemzet, hogy elveszíthet egy hőst. Mondhatjuk, hogy boldogtalanok vagyunk, elmerenghetünk rajta, hogy mi minden lehetett volna belőle, a világirodalomnak is többet adhatott volna. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy boldog nemzet az, amelynek 26 éves hősei már ilyen kerek, egész életművet hagyhattak maguk mögött. Ő már mindent magáénak tudhatott, ami egy teljes élethez kellett. Túl volt egy színészi pályán, egy házasságon és azon, hogy életét áldozza hazája szabadságáért. Talán ez a boldogság titka, hiszen csakis boldog lehet az a nemzet, amelynek olyan hősei vannak, akik fiatalon életüket áldozzák. Magyarország példát mutatott Európának 173 évvel ezelőtt, akárcsak most, hiszen ma a szomszédságunkban szintén egy humanitárius katasztrófa zajlik. Szintén a függetlenségéért, szabadságáért küzd egy nemzet. Mi most újra példát mutatunk Európának segítőkészségből, emberségességből, hiszen lassan negyed millió ukrajnai állampolgár lel menedéket nálunk – mondta a kormánybiztos.

Kondor Géza polgármester arról beszélt, hogy a település vezetése néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ki kell alakítani egy, a községi ünnepekhez méltó teret. – Úgy éreztük a képviselő-testülettel, hogy az 1848-as emlékmű a Petőfi szoborral méltó a járvány után az együtt ünneplésre, avassuk fel most a szobrot. A szobor környezete Újvári Miklós vállalkozó munkáját dicséri – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy a hazaszeretet fogalmát már régen megfogalmazták elődeink, például a Himnuszban, vagy a Nemzeti dalban.

Turi Török Tibor szobrászművész elmondta, hogy több Petőfi szobrot készített már. – Igyekeztem ide olyat készíteni, amely ábrázolja egyszerre a költőt, és hazafi, a népért kiálló nemzetőr. Hozzávetőlegesen 150 szobrot készítettem a nagy Magyarország területén, nagy része felajánlás volt. Igyekszem szolgálni a nemzetet tudásommal, tehetségemmel – mondta az alkotó, aki vallotta, hogy cselekvő szakaszába lépett az élete és tud áldozni a nemzet oltárán.

Az ünnepségen a szónokok leplezték le a szobrász tavaly készült Petőfi mellszobrát, majd az önkormányzati képviselők helyezték el koszorúikat.

Az ünnepségen az Őszirózsa nyugdíjas klub tagjai és Handó Bálint, valamint Mészáros Merse közreműködött.

kép: Turi Török Tibor(középen) vallotta, hogy több Petőfi szobrot is készített már. Balról Navracsics Tibor, jobbról Kondor Gáza látható

másik: Navracsics Tibor, Turi Török Tibor és Kondor Géza leplezte le az emlékművet

harmadik: Navracsics Tibor szerint boldog nemzetnek vallhatjuk magunkat

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

