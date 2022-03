Beszélgetésünk elején kiderül, hogy egyenrangú partnerként kezelik a térség férfi polgármesterei őt. Szentgál polgármester asszonya szakmailag is mindig számíthat rájuk, ha kérdése van, készséggel segítenek.

– Semmiféle megkülönböztetésben nincs részem amiatt, hogy nő vagyok. Ugyanolyan határozottan végigbeszélhetem velük a dolgokat és vitába is keveredhetünk, de nem érzem azt, hogy bármiben hátrányt szenvednék, sőt nőként jobban figyelnek rám – meséli.

Kiderül az is, hogy a településen belül viszont már jóval nehezebb megfelelnie. Előtte ugyanis jó pár évig fér- fi polgármesterek irányították Szentgált.

– Egy nő teljesen másként látja a település dolgait. Nekem fontos a szépérzék, és nőként kisebb dolgokat is észreveszek. Anyatigrisként próbálok meg odafigyelni mindenkire, de tudom, hogy nagyon nehéz megfelelni 2700 embernek. A kollégákkal is megpróbálunk minden rétegnek segíteni, és odafigyelni a problémákra. Lehet, hogy egy férfi egy nagyobb dolgot lát meg, de én nőként észreveszek egy apróbb problémát is, és azt is elkezdem kezelni – jegyzi meg.

Kitér arra is, hogy sok olyan dolog van, amivel nem foglalkozott korábban, mielőtt polgármester lett. Most viszont mindenben képben kell lennie, mert ha valaki segítségért fordul hozzá, azonnal készen kell állnia a válasszal.

– Ez alatt a két év alatt sokat kellett tanulnom, utánanézni dolgoknak, hogy naprakész legyek. Persze vannak még hiányosságaim, illetve vannak még olyan témakörök, amiben nem vagyok 100 százalékos, de itt, a községen belül sokkal jobban meg kell felelnem, mint egy hivatali közegben – vélekedik a korábban fogászaton, dentálhigiénikusként dolgozó Weisz Elvira.

A településvezető elmondja még, hogy nemcsak az utak minőségére figyel oda, hanem azt szeretné, hogy a településen élők elmondhassák, hogy jó itt lakni. A képviselő-testületben fele-fele arányban vannak a hölgyek és a férfiak, így sikerült elérni, hogy folyamatosan szépítsék a falut. Például az idei lesz a harmadik év, hogy megrendezik a Virágos Szentgálért akciót.

Weisz Elvira jó dolognak tartja a nőnapot.

– Egy nő nagyon sokrétű feladatot lát el a mai világban. Nem csak szülő, nem csak anya, nem csak kolléga vagy főnök… Mi, nők száz százalékban odatesszük magunkat, sokkal jobban, mint a férfiak. Nekünk nagyon sokfelé kell figyelnünk, és mi képesek vagyunk egyszerre főzni és egyszerre olvasni a gyerekkel, ha kell. Ezért jó érzés, hogy minden évben legalább egy napon értékelik ezt a férfiak – vélekedik.

Az idei nőnap különleges és nagyon boldog lesz a polgármester asszony számára, mert március 8-ára várja, hogy megszülessen az unokája.