Navracsics Tibor kormánybiztos kiemelte, hogy nemcsak Nagyvázsony, hanem az egész térség, az egész ország számára fontos ez a beruházás. A magyar kastély és várprogram számos olyan épületet hozott már vissza fél-halott, vagy halott állapotából, amely a kultúrtörténet szempontjából fontos. A program jellemzője, hogy nem csupán az újjáépítésről szól, hanem ezek a felújítások a gazdasági növekedést is támogatják. Olyan regionális, térségi központok jönnek létre, amelyek nemcsak a turizmus, de a képművesség és a gasztronómia számára is hasznos csomópontok lehetnek, és ezáltal közelebb léphetünk a 12 hónapos balatoni, Balaton-felvidéki szezon felé.

Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 1,516 milliárd forintos, 100 százalékos, európai uniós támogatásból újul meg a Kinizsi-vár. A fejlesztésnek köszönhetően megnőttek a terek, az északi és nyugati szárnyak újabb emelettel gazdagodtak. A látványos, árkádíves lodzsa sorral, a belső kaputorony falmagasításával létrejött egy olyan korábban soha nem látott tértömeg, amely a vár egységességét, monumentalitását, egyféle időutazásként mutatja be. A fejlesztés legjelentősebb gazdasági haszna, bevétel növelő eleme pedig az, hogy a vár minden évszakban látogatható lesz.

Virág Zsolt a Miniszterelnökség miniszteri biztosa elmondta, hogy a vár belső magja ugyanúgy néz ki most, mint a XV-XVI. század fordulóján. A vár, története során többször váltott gazdát az ütközőzónában, de a múltban leggyakrabban királyi vár volt, királyi őrséggel, de a Zichyek csak várbörtönként használták. Viszont 62 évvel az 1960-as, Zákonyi Ferenc által kezdeményezett vár helyreállítás elkészülte után, ideje volt egy olyan felújításnak a nemzeti kastélyprogram keretében, amely minden szintjén megújítja a várat.

A készülő kiállításról megjegyezte, hogy az hiteles, friss és interaktív lesz a vár falain belül. Szintenként más-más enteriőrt rendeznek be. A legalsó szinten a várudvar korabeli gazdálkodását mutatják majd be. Látható lesz a várnagy, illetve Magyar Benigna úrnő szobája, a várőrség élettere, lesz múltba látó kilátó kronoszkóppal: a nyitott tetőteraszról látható lesz Nagyvázsony a XVI. századi házaival, a Pálos kolostorral. Kiemelten kezelik majd Kinizsi Pál életét, bemutatják tetteit, legendáit, illetve az őt követő építési korszakokat is 3D-ben. Lesz múzeumpedagógiai foglalkoztató, rendezvényterem, interaktív filmvetítő és kiegészítő szolgáltatásként kávézó és ajándékbolt is várja majd a látogatókat.

Fábry Szabolcs, Virág Zsolt, Glázer Tamás és Navracsics Tibor hallgatja a kivitelező cég ügyvezetőjét Szencz Lajost

Forrás: Nagy Lajos

Fábry Szabolcs polgármester hangsúlyozta, hogy történelmet építenek a településen, amelynek a legegyértelműbb jele a Kinizsi-vár megújulása, visszaépítése. A várfejlesztésnek köszönhetően 17 munkahelyet teremtenek közvetlenül a várban. 42 ingatlan cserélt gazdát a vár körüli kis utcákban, és zömében helyi vagy beköltöző fiatal családok vásároltak házat Nagyvázsonyban. Emellett közel 20 olyan turisztikai jellegű magánberuházás is elindult a településen, amelyek nem jöttek volna létre, ha nem valósul meg a várfejlesztési program.