Décsey Sándor igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a helyi kerámiaipar történetéről szóló kiállításon a két ma élő helyi művész, Gyevnár Kálmán és Horváth Róbert keramikus alkotásai is láthatók, mert meg kell mutatni, hogy a kerámiaiparnak még vannak művelői a városban.

– Az egyik legősibb mesterség legmívesebb darabjai a várostörténeti állandó kiállításon láthatók, a gyűjtemény legrégebbi tárgya egy több mint hatezer éves agyagedény – mondta az igazgató.

Hangodi László muzeológus a kiállítást megnyitva arról beszélt, hogy sok évszázadot felölelő keresztmetszet, a válogatott kiállítási anyag próbálja bizonyítani, hogy az előkerült régészeti leletek valóban gazdag anyagi és szellemi kincset képviselnek.

– A kerámiaművesség itt már az előtt is létezett, hogy a település neve megjelent volna a város írott történetében. A mintegy hatezer esztendővel ezelőtt itt élő népek között a dunántúli vonaldíszes kerámiakultúra közkedvelt edénydíszítési eljárás volt. Kultúrák jöttek és tűntek el, de emlékeiket itt hagyták. A kerámiaművességről a város történetében elmondható, hogy az első Árpád-kori említéstől az 1910-es évekig kiemelt fontosságú szerepe volt. A tároló- és asztali edények, a kályhaalkatrészek tekintetében is meghatározó jelentőséggel bírt. A fazekasok és kályhásmesterek gazdag emlékanyaggal ajándékozták meg ezt kereső szakmai elődeinket. A régészeti feltárások ezerszámra találtak leleteket, legtöbbet a vár szeméttel betemetett farkasvermében. A 18 század folyamán Tapolca fazekasközponttá vált, gazdagon díszített edények illusztrálták a korszak gazdaságtörténeti hátterét a fazekasipar történetében. A következő században még utcát is neveztek el ott, ahol a kerámiaműves famíliák tömörültek. Ma is Fazekas utcának hívják az egykori égetőkemencék környékét. Jelentős agyaglelőhely volt a mesterek számára Ódörögdön, a Sarvaly és a Véndek-hegy környékén – mondta a múltról szólva Hangodi László.

Ma Gyevnár Kálmán és Horváth Róbert képviseli az iparágat. Kálmán városlődi motívumkincset alkalmaz kerámiáin, Róbert szobrász, de grafikákat, tűzzománcokat is készít. A május végéig látogatható tárlaton féltve őrzött kerámia műtárgyai közül mutat meg néhányat.