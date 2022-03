Böröczky Veronika, az ÁEV elnöke köszöntője után Ovádi Péter miniszteri biztos, képviselő elmondta, nagyon büszke arra, hogy az állatvédelemben is lehet támaszkodni a civil szervezetekre az egész országban, és Veszprémben. Választókerülete abban a szerencsés helyzetben van, hogy több civil szervezet is segíti az említett ügyet. A kör bővült, ugyanis a Veszprémi Állatkert gondozásával létrejött egy új alapítvány, és épül a megyeszékhelyen állatvédelmi kompetencia központ. –Egy kormányzatnak segíteni kell az említett civil szervezeteket, először 67 szervezet kapott támogatást, most újabb központi kiírással összesen 500 millió forintra pályázhatnak. -Ennyi támogatást az említett civil szervezetek még nem kaptak Magyarországon, mondta, majd méltatta, hogy Porga Gyula személyében is állatszerető polgármestere van Veszprémnek, mely nem csak érzelmileg, hanem anyagilag is megmutatkozik. Veszprémben történt először az, hogy külön keretet biztosítottak a civil állatvédő egyesületeknek. Azt, hogy a társadalomban mennyien állnak ki az említett ügy mellett, bizonyítja, hogy a témáról szóló online konzultációt 262 ezer ember töltötte ki. A képviselő elismeréssel beszélt az ÁEV-nél megkezdett fejlesztésekről is, mely az országban is egyedülálló.

Forrás: Pesthy Márton / Napló



Porga Gyula polgármester felidézte a 30 évvel ezelőtti eseményeket, az ÁEV alapítói, önkéntesei kitartó munkáját, majd méltatta, hogy a közösség ennyi ideig együtt maradt. Mint mondta, az állatvédelem fontos ügy, amelyben állami, önkormányzati és a civil szervezetek összefogásával lehet eredményeket elérni.

Sigmond István, a Veszprémi Állatkert egykori igazgatója, az egyesület egyik alapítója, az Otthont az Állatoknak Alapítvány kuratóriumi elnöke az egyesület létrehozásáról és az elmúlt évtizedek legfontosabb eseményeiről beszélt, kiemelve Tóth Miklósné alapító, akkori elnök munkáját. Köszönettel beszélt a Miniszterelnökség és az agrártárca támogatásáról, mellyel létre tudtak hozni az első és korszerű kenneleket.