A rendezvény előtt Kontrát Károlyt, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, a térség parlamenti képviselőjét látta vendégül Kriszt András polgármester és Bélafi Károly alpolgármester, falugondnok. A képviselő elmondta: örömmel jött be a 77-es útról a hidegkúti bekötőn, amely nemrégiben újult meg, és a helyiek több évtizedes álma valósult meg a kitűnő minőségű aszfaltcsíkkal. Mint ismeretes, a Magyar falu program (MFP) keretében elnyert forrásból 2,6 kilométer hosszban született újjá ez az útszakasz 256,4 millió forintból. Az MFP-ről megjegyezte: ezek a pályázatok 2019-ben indultak, és beváltak. Előnyük, hogy a legfontosabb ügyekre írják ki, és könnyen pályázhatóak. Hangsúlyozta: ha április 3-a után is a jelenlegi kormány kap bizalmat, szeretnék folytatni ezt a programot, a falvak lehetőségeit tovább szeretnék javítani. Ezúton is köszönetet mondott Kriszt András polgármesternek, aki orvosként hatalmas munkát végzett a pandémia időszaka alatt.



A falu vezetője megmutatta az országgyűlési képviselőnek azt az utcát, amely a pályázat révén újult meg több mint 500 méter hosszan, 38 millió forintból. A szakaszt kiszélesítették, és teljes aszfaltburkolatot kapott. Beszélt a tavaszváró rendezvényükről, amelyet azért rendeztek, mert a pandémia alatt elmaradtak megszokott közösségi eseményeik, így egyfajta pótlásként hívták a település apraját-nagyját a kultúrházba és környékére.



A programban más mellett a hidegkúti gyerekek muzsikáltak, majd a Petőfi Színház két színművésze, Módri Györgyi és Kőrösi Csaba operett- és könnyűzenei műsorát láthatta a nagyérdemű, végül éjfélig Schalbert Nándor zenélt.