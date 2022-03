Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy véleménye szerint nagyon jól döntöttek akkor, amikor a Veszprémi Állatkert gondozására bízták az Állatvédelmi Kompetencia Központ projektet, amelynek működése túlmutat egy menhelyen. Amellett, hogy szeretnék felhívni a figyelmet a felelős állattartásra, egy olyan közösségi teret képzeltek el, ahová szívesen mennek majd el az emberek. Ha valaki nem tart otthon társállatot, akkor is egy közösségre lel majd itt. A projektet szakmailag a Veszprémi Állatkert építi fel, működtetéséhez és fenntartásához pedig az alapítványi formát tartották a legcélszerűbbnek. Ennek irányítására sikerült felkérniük olyan tenni akaró, állatszerető embereket, akik széles körben terjeszthetik az állatvédelem ügyének fontosságát, illetve sokat tehetnek azért, hogy az alapítvány jól működjön majd.

Az áprilistól plusz egy fővel bővülő, jelenleg hat tagú testület elnöke Török László állatkertigazgató lett. Mellette Oberfrank Pál a Petőfi Színház igazgatója, Vastag Csaba énekes, Marokházi Katalin a Veszprémi Állatkert legendás munkatársa, Boross Ottó a Vemévszer Kft. ügyvezető igazgatója és Mohos Gábor Veszprém korábbi jegyzője alkotják a kuratóriumot.

Török László elmondta, hogy hosszú és munkával teli időszakot tudhatnak maguk mögött és nem volt könnyű eljutni idáig, de az új központ területén már zajlik az építkezés, amely a jövő héten látványos szakaszába ér, hiszen elkezdődik az első kutya kennelek összeállítása. Az állatkertigazgató kiemelte azt is, hogy ha elkészül az állatmenhely, annak üzemeltetése, működtetése is komoly feladatokkal és nagy felelősséggel jár. Éppen a sokféle kihívás miatt volt fontos, hogy sikerült létrehozni az állatmenhely napi működését koordináló alapítványt, és a veszprémi közéletéből jól ismert személyeket nyertek meg az alapítvány működtetéséhez. A sajtótájékoztatón jelentették be azt is, hogy az új alapítvány a PUMI Veszprémi Állatmenhely Alapítvány nevet kapta.