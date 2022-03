A polgármesterek méltatták Kontrát Károly államtitkár, képviselő segítségét, aki a többiekkel együtt végigtekert az úton. - Kiemelten támogatja a kormány a kerékpárutak építését, felújítását, a Balatoni Bringakör korszerűsítése napirenden van - hangsúlyozta Kontrát Károly képviselő. Felidézte, nemrég adták át a Tihany és Örvényes közötti kerékpárutat. Köszönettel szólt az uniós és kormányzati támogatásról, melyekkel ezeket a fejlesztéseket megvalósítják, a mostani átadás apropóján pedig Alsóörs, Felsőörs polgármestereiről, akik kezdettől szívükön viselték a beruházást. Méltatta a kerékpárutat, mely könnyebbé teszi a helyiek életét, és kerékpárral is el lehet jutni Veszprémből a Balatonig. Szólt az út biztonságáról, melyet a forgalmas főúttól elkülönített területen alakítottak ki.

Az út fontos helyszíne az aktív turizmusnak is, mert a vendégeket is szolgálja, az úton mindenki figyeljen a másikra, a biztonságra. Rámutatott, az általa képviselt kettes számú választókerületben is minden település előre tudott jutni, fejlődött, fontos lenne, hogy ez folytatódjon, példaként említette meg a nemrég átadott felsőörsi tornacsarnokot, illetve közösségi teret, az iskolabővítést. A minapi március 15-i nemzeti ünnepre utalva úgy fogalmazott, "legyen béke, szabadság, egyetértés".

Szabó Balázs, Felsőörs polgármestere egyebek mellett kiemelte, a kerékpárút óriási dolog, nagyon jelentős életmódbeli változást jelent az embereknek, erősíti a települések és a térség turisztikai vonzerejét.

Hebling Zsolt, Alsóörs elöljárója aláhúzta, az építés mindkét településen az elmúlt időszak legjelentősebb beruházása, amit pályázaton nyertek el. Az út szolgálja a környezettudatos közlekedést, az egészséget, a munkába járást, kedvezően érinti az idegenforgalmat. A munkálatoknak nincs vége, mindkét településen zöld területeket is kialakítanak, elhelyeznek utcabútorokat, illemhelyeket, a már átvett többfunkciós gépek, traktorok a karbantartást szolgálják. Emellett lesz egy új nyomvonal is, amit a tervek szerint november végéig alakítanak ki, és érinti az alsóörsi szakaszt, mely a községházától indul, és az árok lefedésével a sportcsarnok fölött csatlakozik a már engedéllyel rendelkező kerékpárútba. – Jó volt látni, amikor az aszfaltozás után birtokba vették a kerékpárosok, a túrázók az északi part egyik legnépszerűbb kerékpárútját - fogalmazott.

Kiderült továbbá, a belterületi kerékpárszakaszokat közvilágítással együtt alakították ki. Felsőörsön a forgalmas úttal párhuzamosan szélesítették a járdát, támfalat építettek. Rendeztek kerékpáros találkozót, gyermekrajzversenyt, és lesz kerékpáros térkép, kiadvány, applikáció. A részletekről a községek honlapjain lehet olvasni.