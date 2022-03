Balatonalmádiban a Petőfi szobornál több százan gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek március 15-e alkalmából. A Vörösberényi Általános Iskola műsorával vette kezdetét a program. Az 5. a osztályos tanulók Bodó Krisztina felkészítő tanár vezetésével nagyszerűen szemléltették, mi történt 174 évvel ezelőtt, 1848-ban. Felidézték, zászlónkban a piros, fehér zöld színek az erőt, hűséget és reménységet szimbolizálják.

- A március 15-e az a nemzeti ünnep, amely leginkább megdobogtatja a szívünket - kezdte Kontrát Károly országgyűlési képviselő Balatonalmádiban ünnepi beszédét. - Ma a magyar nemzeti identitás és egység alapkövét ünnepeljük. A magyar nép 1848-49-ben Európa közepén saját hazát akart. A márciusi ifjak lerakták a polgári Magyarország alapjait, ma pedig megvédjük azokat. Büszkék vagyunk hőseinkre, a szabadság kivívására - hangsúlyozta.

Kontrát Károly így folytatta: - Mit kívánt a magyar nemzet 1848-ban? Azt, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Azt, hogy idegen hatalmak hazánkat ne sodorják idegen háborúba, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Legyen felelős nemzeti kormányunk, és a magyar nemzet békében és biztonságban folytathassa fejlődését, gyarapodását. Ezen a tavaszon ezeket az eszméket mindennél jobban kívánjuk ma is, mert itt állunk egy veszélyes háború közelében, amelyből ki kell maradnunk, amelynek hatásai ellen csak úgy tudunk védekezni, ha felelős magyar nemzeti kormány vezeti az országot. Ez a tavasz nem a felelőtlen összevissza beszéd ideje! - húzta alá.

A térség országgyűlési képviselője szerint ez a tavasz nem a hazárdírozás, nem a kiszámíthatatlanság, nem a hamis prédikátorok ideje.

- Legyen béke, szabadság és egyetértés! Így kezdődött a tizenkét pont 1848. március idusán. Ma sem akarunk mást. Legyen béke Európában, a világban, szabadság, hogy Magyarország sorsáról mi dönthessünk. Legyen összefogás, közös munka, közös eredmény, közös siker! Az elmúlt tizenkét évben számtalan sikert értünk el itt Almádiban is: óvoda, sportközpont épült, megújult a jezsuita kolostor, utakat rakunk rendbe, és épül a bölcsőde, amelyet mihamarább át tudunk adni. Sikereket értünk el a családtámogatások, a gazdasági élet terén, a rezsicsökkentésben, a határok megvédésében. Ahogy a márciusi ifjaknak, úgy nekünk is az a célunk, hogy erős, büszke Magyarországon élhessünk! Április 3-án választunk. Soha nem volt akkora a tét, mint most. Most Magyarország biztonsága a tét - fogalmazott.

Ezek után a jelenlévők megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát.