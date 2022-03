Amint azt a szombat délelőtti szezonnyitó merülésen Olajos Károly elnöktől megtudtuk, a búvárok ilyenkor felhívják a figyelmet a vizek és a környezet védelme fontosságára. - Mi, búvárok azt is látjuk, ami az avatatlan szemek elől rejtve marad a víz alatt. Szemmel követhetjük a víz alatti élővilág változását, amely sajnos világszerte negatív irányú. Az egyesület mottója, hogy a kellemeset összekötjük a hasznossal. Élvezzük a víz alatti merülést, gyakorlunk, közben megszabadítjuk a hulladéktól a vizeket. Konkrétan ilyen, takarító célú merüléseket is tervezünk minden évben, azok közé tartozik egyebek mellett a tapolcai. Azonban itt nagyon kevés szemetet találunk minden alkalommal, a helyiek és a vízitársulat dolgozói rendben tartják a tavat – mondta Olajos Károly. Megtudtuk továbbá, hogy a merülésre még adonyi búvárok is érkeztek, és mivel az egyesület több szlovákiai búvárklubbal dolgozik együtt, a komárnói egyesület tagjai idén szintén eljöttek Tapolcára. A veszprémiek a komárnói kollégák meghívásának eleget téve Szlovákiában például a Holt Vág partján levő bázison merülnek és a feketenyéki tóban, de Norvégiába szintén együtt járnak búvárkodni. Bartalos Gábor az immár ötven éves komárnói Aqua klub elnökségi tagja elmondta, hogy harmadszor érkeztek tapolcai merülésre, ezúttal terveik között szerepelt még a víz alatti fényképek készítése. Korábban merültek már a Tavasbarlangban is. A búvárok szombaton többek között üvegpoharakat, tálcát, sörös kupakokat, italos üvegeket találtak a tóban.

A szlovákiai vendég búvárok fényképeket is készítettek a víz alatti világról Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A Veszprém megyei egyesület tagjai a közeljövőben balatoni merülésekre készülnek Április 30-án a komáromi napok keretében kincskereső búvár versenyen vesznek részt. A téli balatoni és komáromi jég alatti merülések idén és tavaly egyaránt elmaradtak az enyhe időjárás miatt. Az egyesület elnöke viszont a közelmúltban a pétfürdői Nitrogénművek Zrt. hűtőtornyában takarított. Az ipari munka során a szivattyú kiállások előtti védőkosarakat tisztította meg a felfogott szennyeződésektől. Például nejlon és leszakadt porlasztó rács darabokat távolított el, de a sérült szűrőkosarakat is kicserélte a tartályok közötti, 120 méter hosszú, összekötő árokban dolgozva.