A tanácskozáson arról esett szó, hogyan segíthetik a szakemberek a pedagógusok munkáját abban, hogy a gyermekek egészségét fejlesszék. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében hangsúlyozta, a tanácskozás arra tesz kísérletet, hogy a különböző szereplők együttműködését szorosabbra fűzze. Hozzátette, az önkormányzat elsősorban az infrastrukturális környezet fejlesztésével járulhat hozzá a program által kitűzött célhoz.

Török Ágnes, a MozgásCoolTúra családi egészségmegőrző program szakmai vezetője kiemelte, a tanácskozással megteszik az első lépést abban, hogy az oktatási intézmények, az egészségügyi szakemberek és a népegészségügy bekapcsolásával helyi partnerség jöjjön létre. Felidézte, a projektben korábban napközis táborokat, családi túrákat, tartássegítő foglalkozásokat és ismeretterjesztő előadásokat is szerveztek.

A tanácskozáson iskolák igazgatói, a pedagógiai szakszolgálat munkatársai, az iskola-egészségügyben dolgozók és városi intézmények munkatársai is részt vettek. Somhegyi Annamária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója kérdésünkre elmondta, a programban az egészséges táplálkozás területén, a mindennapos testnevelés hatékonyságának javításában és a lelki egészség fejlesztésében szeretnének eredményeket elérni.

A mindennapos testnevelés kapcsán a gyógytornászok tudnak prevenciós mozgásokkal kapcsolatos tudást átadni a testnevelőknek, de fontos lenne az is, hogy megszeressék a gyermekek ezt a tantárgyat, emelte ki a szakember, aki arról is beszélt, a gyermekek lelki egészségét segítő pedagógiai módszerek bevezetése is javíthat a helyzeten, de ehhez ösztönözni kell a pedagógusokat is.

Az egészségismeretek gyermekeknek szóló hatékony átadásában védőnő, iskolaorvos működhet közre.

A tanácskozást a MozgásCoolTúra nevű projektben, európai uniós támogatással szervezték meg