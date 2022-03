A vízimalmok történetével két helyszíni bejárással korábban Magyar János malomkutató, építész ismertette meg a jelentkező gyermekeket. A harmadik foglalkozás alatt az idei hét, 5-5 fős csapat elkészítette a versenyre benevezett malommakett vízikerekét, a malomárkot, valamint megtervezte a saját malomépületét.



A döntő előtt kérdeztük Tamás Pétert, a zsűri elnökét, a Fenyves Malom tulajdonosát, aki a Naplónak elmondta, a Malmok a Séden vetélkedő döntőjének adtak otthont azért is, hogy méltó helyszíne legyen a finálénak, ami egy igazi vízimalom és környezete.



Elmondta azt is, hogy a korábbi nevén Budai–Pozsgay Malmot 2019-ben vásárolták meg abból a célból, hogy múzeumot és működő malmot hozzanak létre. Terveik szerint lesz egy külső kemence is a helyszínen, mellette pedig egy kenyérdagasztó konyha is épül. Szeretnék élettel, rendezvényekkel, programokkal megtölteni a helyet. Hogy autentikus lesz-e a malom? Úgy fogalmazott, hogy azon dolgoznak, hogy aki belép az udvarra és a malomba, az egyfajta időutazáson vegyen részt. Az a berendezés „épülne” vissza, amely 1951-es leállításáig benne volt a malomban, ám természetesen a patakot nem tudják visszahozni, hiszen azt korábban leválasztották a malomról. Azonban jövőre több vízikereket is építenek majd, mint ahogy vizesjátszótéren is játszhatnak majd a kisebbek.



Emlékeztetett: állandó kiállításuk tavaly októberben nyílt meg, ami látogatható, míg júliusban a teljes malom megújul.



Nagyné Kozma Ildikó, a szervező Bakony–Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület elnökhelyettesét a verseny részleteiről faggattuk. A vetélkedőt egy pályázat keretén belül sikerült megszervezniük idén. Kiderült, játékos formában nézi meg a zsűri, hogy a három előkészítő fordulóból mire emlékeznek a gyerekek. Elárulta azt is, hogy öt csapat 3., míg két csapat 5–6. osztályos volt a döntőben.