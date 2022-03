A főpásztor arra próbált választ adni az érdeklődő híveknek a közel 50 perces előadásában, "hogyan és merre tovább". Mondandóját azzal kezdte, jó látni az elmúlt hetek, hónapok találkozásának gyümölcsét és a készséget a beszélgetésre. Mint mondta, helyzetet elemez és a jövőről is beszél.

Kijelentette, mindennek az imádság kell hogy legyen a forrása. Másrészt, amikor megújhodásról gondolkodunk, akkor Szent Ágoston útján kell haladni, azaz ami elődeinké volt, arra kell építeni, azt kell felújítani, azt kell továbbgondolni.

- Így van a mi esetünkben is, megbecsüljük elődeink munkáját, és a jövőt akarjuk építeni - jelentette ki az érsek, aki tavaly tavasszal pasztorális tervezési folyamatot indított el. Elmondta, a püspöknek feladata, hogy imádságból szemlélje mind az egyházmegyét, mind a társadalmi jelenségeket. Feladata az is, hogy iránymutatást adjon, és az is, hogy az egyházmegyében meglévő karizmákat, ajándékot, adományokat próbálja harmonizálni.

A pasztorális megújulásban ugyanakkor figyelembe kell venni az élet realitásait is, vélte. A tervezés tovább tart, a feladatok megfogalmazásával párhuzamosan. Más mellett szó esett a plébániákról, azok helyzetéről, az ott dolgozók számáról. Jelen pillanatban a 180 plébánián 90-nél kevesebb lelkipásztor szolgál. Ugyanakkor az oktatási intézményeknek hála, biztosítani tudják minden szülő számára azt, hogy kisgyermekkortól a katolikus nevelés biztosítva van.

- Ezek az intézmények nagyon fontosak, az elmúlt hetek, hónapok eseményeit látva pedig az is egyértelművé vált, hogy számunkra az életet jelentő intézményekké válhatnak. Ez igaz a főiskolákra is - mondta Udvardy György.

Nagy a jelentősége a hitoktatásnak, ám vannak olyan területek, melyeket "ilyen-olyan okok miatt nem fednek le", leginkább a felnőttekkel való foglalkozásra igaz ez. Fontos a karitász tevékenység is, ami az egyházmegyében kimagasló. Szót ejtett a projektekről: azokat célszerűen szeretnék kanalizálni. De fontos jellemzője az egyházmegyének a turisztika, hiszen a "fél ország" nyaranta itt van, ráadásul a pandémia alatt sokan költöztek az egyházmegyébe.

- A megújítást nem pusztán az intézmények javításán keresztül kell elkezdenünk, hanem azt kell megnéznünk, hogy az egyház miként jön létre - mondta. - Az egyház egy személy, egy találkozás, Jézus Krisztus.

Az egyházmegyei szinódusi találkozót és ünnepnapot szentmise zárta.