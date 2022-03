Először szerveztek várvezetést a romok között sötétedés után. Amberger Dániel várkapitány és Amberger Károly amatőr helytörténész mesélt az érdeklődőknek legendákról, építészeti érdekességekről, mindig csak egy-egy részletét megvilágítva az erődítménynek, falainak. Ettől érezték igazán hangulatosnak a várlátogatást azok is, akik korábban már jártak itt, akár többször is. Megmutatták nekik a váralagutak feltételezett lejáratait, azt a helyet, ahol Mazóviai Hedvig raboskodhatott és eltemethették a Garai-özvegyet, akit férje megmérgezésével vádoltak. A vár több korábbi urának, például a Wathayaknak és a törökök uralmának idejéből is szép faragványok, kövek, építészeti elemek, megoldások maradtak ránk. Korunk várkapitánya hangsúlyozta: kevés hazai erődítmény hatszáz éves részei állnak még olyan nagy arányban, ahogy ez Cseszneken látható. S miközben többek közt erről hallhattak, a résztvevők meleg teát kortolygattak. Meglepetésként nyereményjátékkal záródott a program: az előre regisztráltak között ajándékokat sorsoltak ki, többek közt történelmi könyvet és emléklapot kaptak a várkapitány aláírásával, a vár pecsétjével. A résztvevők húzták ki egy kalapból a helyszínen a neveket.

Már az első ilyen különleges alkalomra olyan sokan jelentkeztek, hogy két csoportot kellett szervezni a romok biztonságos bejárása érdekében. Ám esti várlátogatási lehetőséget a jövőben gyakrabban szeretnének meghirdetni.