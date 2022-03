Ovádi Péter, a megye 1. számú választókörzetének képviselőjelöltje (Fidesz–KDNP) kiemelte, az utóbbi négy évben olyan fejlesztéseket sikerült megvalósítani a Modern városok programban, amelyekről korábban csak álmodtak a veszprémiek. Megépült az új sportuszoda, és felújították a Csermák-zeneiskolát. Az állatkertben 2,5 milliárd forintból hajtottak végre beruházásokat, és elkészült az országosan egyedülálló Iparos park is, amelynek második ütemét a napokban adják át. Emellett korszerűsítik a déli elkerülőt, megépül a 8-as és 82-es utat összekötő szakasz, tervezés alatt van az aranyosvölgyi völgyhíd, valamint ötmilliárd forintból újulhatnak meg a belterületi utak Veszprémben.



A képviselőjelölt arról is be- szélt, hogy az Európa Kulturá- lis Fővárosa 2023 program egyszerre lehetőség és felelősség. Az állami támogatá- sú programban újul meg a volt gyermekkórház és a Ruttner- ház is. A Magyar falu program kapcsán kiemelte, a választókerület települései több mint 200 pályázatot nyertek el, és több mint kétmilliárd forintból hajthattak végre fejlesztéseket.



Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője arról beszélt, Magyarországnak ki kell maradnia az ukrajnai háborúból, és NATO-szövetségesként elítélik az orosz támadást. Úgy vélte, a baloldali politikusok felelőtlen nyilatkozatokat tesznek a konfliktusról, amikor arról beszélnek, hogy „katonákat és fegyvereket küldenének” Ukrajnába. Kiemelte, a választás tétje, hogy az Orbán Viktor vezette politikai közösség folytatja-e a kormányzást: a jobboldali kormány csökkentette az adókat, széleskörű családtámogatásokat vezetett be, visszavezette a 13. havi nyugdíjat, béremeléseket hajtott végre számos ágazatban, a minimálbér a háromszorosára nőtt 2010 óta. A kabinet csökkentette a rezsit, és megvédte az országot az illegális bevándorlóktól. A baloldal a frakcióvezető szerint visszatérne a 2002 és 2010 közötti politikához, ami az ország eladósításával, a családtámogatások megszüntetésével, a rezsi emelésével és a 13. havi nyugdíj elvételével járna.