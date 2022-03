Mintegy kétszázötven érdeklődő gyűlt össze a Thury-vár rendezvénytermében, a megjelenteket elsőként Campanari-Talabér Márta köszöntötte. Várpalota polgármestere arról beszélt, hogy az elmúlt négy esztendőben Várpalotán megvalósult beruházások értéke meghaladta a hétmilliárd forintot, s folyamatban van 2,4 milliárd forint értékű fejlesztés. – Bízunk benne, hogy a folytatás sem fog elmaradni, hiszen a terveink megvannak. Ezért is reméljük, hogy továbbra is együtt tudunk dolgozni országgyűlési képviselőnkkel, Kontrát Károllyal – hangsúlyozta a városvezető.

A térséget 2014 óta az Országgyűlésben képviselő Kontrát Károly kiemelte, ő a kezdetektől fogva a választókerület minden lakójának képviselője akart lenni. Törekedett rá, hogy mindig elérhető legyen, bárki fordulhatott és fordulhat hozzá bátran problémáival, ötleteivel. – Az elmúlt években a magyar gazdaság fejlődése lehetővé tette, hogy az egész választókerületben jelentős beruházások valósulhassanak meg. Így például Várpalotán a 8-as főút várost elkerülő szakasza, amelyet már négy éve használhatnak a közlekedők, míg idén januárban a gyönyörű tanuszodát adtuk át a járásban élőknek – mondta el Kontrát Károly.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy az országgyűlési választáson kulcsfontosságú a győzelem a választókerületekben. – Ez garantálja, hogy ne kerüljön veszélybe, amit 2010 óta együtt sikerült elérnünk – mondta el Gulyás Gergely, aki az elmúlt 12 év eredményeit összegezve emlékeztetett: a polgári kormány munkájának köszönhetően ma Magyarországon magasabb a minimálbér, mint a szocialista kormány alatt az átlagbér volt. – Ez az adat önmagában is beszédes, ám érdemes hozzátennünk, hogy 2010-ben kevesebb mint 3,7 millió ember dolgozott Magyarországon, ma pedig közel 4,7 millióan dolgoznak.

A miniszter kiemelte, a helyi közösségek fejlődése is töretlen volt az elmúlt időszakban. Jó példa erre Várpalota, elég, ha a folyamatosan szépülő Thury-várat, vagy a már említett elkerülő utat és a tanuszodát említjük, de a jövőre vonatkozóan is ambiciózus tervei vannak a Campanari-Talabér Márta vezette önkormányzatnak. – A fejlesztési tervekben rendre partnerre talál a város a kormányzatban, s ebben hatalmas szerepe van Kontrát Károlynak, aki országgyűlési képviselői feladatai mellett 1998 óta dolgozik Pintér Sándor belügyminiszter helyetteseként, a tárca parlamenti államtitkáraként a polgári kormányban – jelentette ki Gulyás Gergely, aki szerint a felsoroltak miatt is hatalmas a tétje a 2022-es választásnak.