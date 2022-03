Erről is beszélt Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a Tamási Áron Művelődési Központban tartott fórumán.

A miniszter beszélgető partnere Navracsics Tibor kormánybiztos volt, aki bevezetőjében feltett kérdésére válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy ha az emberek végig gondolják, hogy mi történt ebben a 12 évben és mi azelőtt, akkor elmondhatják, hogy a legjobb évtized volt az utóbbi. - Pedig még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. De az ország előre haladt, ezt érdemes folytatnunk – szögezte le. A járvány hatásáról szólva hozzátette, hogy a legnagyobb veszteségének az emberéleteken túl a gyermekes családokat érintően az iskolai tanítás hiánya volt.

- A kormány kialakított egy gazdaság támogatási rendszert, így a munkahelyeket meg tudtuk őrizni, összességében a vendéglátó iparban, turizmusban is. A gazdaság visszaesése után a visszatalálás Európában nálunk volt a leggyorsabb. Van teendőnk az egészségügy terén, de a védekezés összességében eredményes volt. Ilyen válságos időszakban óriási szerepe van a politikai stabilitásnak, nálunk mindenki abban érdekelt, hogy a kormány sikeres legyen. Komoly felhatalmazással létező kormányunk van, hazánk a járvány és a háború alatt ennek a hasznát élvezi. A háborút illetően veszélyes a helyzet. Ha a kormány tettekre váltaná azt, amit a baloldal miniszterelnök jelöltje háború ügyében mondott, ma hadviselők lennénk, katonákat küldenénk – tette hozzá. Elmondta továbbá, hogy a háború egyik következménye az olaj ár emelkedése, de a kormány tároló kapacitásokkal rendelkezik földgáz tekintetében, ez most életmentő. - Tény azonban, hogy az orosz nyersanyagtól nagy mértékben függünk. Bevezettük a benzinár, élelmiszer ár, rezsi és kamat stopot, de nincs alternatív nyersanyag, ez gondot jelent az unió országai közel felének is. Amikor a baloldal azt mondja, hogy zárjuk el az orosz gázt, nem tudja, miről beszél. A szankciós politikának csak addig szabad terjednie, amíg nekünk nem okoz több kárt – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Beszélt arról is hogy minden magunk által megtermelt energia, mint például a paksi, csökkenti az árakat és függetlenséget ad. Leszögezte, hogy Paksra szükségünk van. A jelenlegi blokkok 2032-ig, 2036-ig működhetnek, addigra el kell készülnie az új atomerőműnek, hogy az ország energia ellátása folyamatos legyen. Biztosította arról a színháztermet megtöltő hallgatóságot, hogy amennyiben a háború hosszabb ideig tart, dönt a kormány a lakosság terhei könnyítésének más, az árstophoz hasonló módjáról.

A családpolitikai intézkedések is folytatódnak, sőt, bővülnek, amennyiben marad a helyén az ország vezetése. A miniszterelnök szerint ha az emberek megszédülnek az „áremelés helyett fizetés emelés” üzenettől, az a mai helyzetben nagy veszélyt jelenthet, de a választópolgárok feladata eldönteni, hogy milyen irányba haladjunk tovább – mondta Gulyás Gergely.