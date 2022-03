Ünnepi istentiszteletet tartottak a sólyi református templomban, amely már teljes pompájában várja az idelátogatókat. Csodálatos munkát végeztek a rekonstrukciót végzők, a hagyományos magyar iparművészeti mintákkal ékesített karzat, és a festett famennyezet nemcsak megidézi a régi korokat, hanem azt is bizonyítja, milyen páratlan képességű szakemberek dolgoztak itt.

Az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke arról beszélt, a több mint ezeréves slyi templom a nemzeti örökség egyik legnagyszerűbb kincse.

- Adjunk hálát Istennek az emberi eszközeiért, amikkel rajtunk keresztül végzi munkáját - fogalmazott. Hozzátette, azért is hálásak lehetünk, hogy Bikádi László tiszteletes nem fáradt meg és huszonhat éven át koordinálta, segítette a felújítási munkálatokat.

Steinbach József kiemelte, két évnyi koronavírusos helyzet után most a szomszédban tört ki háború és ezrével érkeznek a menekültek. A 121. zsoltárt idézte, amelyben arról írnak az örömökben, sikerekben se bízzuk el magunkat, ne éljünk vissza Isten kegyelmével. Maradjunk alázattal hitünkben. Amikor pedig próbatételek elé állít minket az Úr, tele van küzdelmekkel az életünk, akkor nagy áldás, ha akad segítség, ha felismerjük, hogy emberen túli segítségre van szükségünk.

"Segítségem az Úrtól jön" - idézte a zsoltárt a püspök, aki arra kérte a híveket, szabaduljanak meg minden aggodalmaskodástól és érezzék át ennek a kifejezésnek a fontosságát, jelentőségét.

Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztályának vezetője kapott szót, aki elmondta, Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár humanitárius feladatai miatt nem tudott részt venni a templomátadón, ezért felolvasta levelét. Az üzenetben az állt, az elmúlt évtizedben 200 új templomot építettek és 300-at megújítottak. Európának most nagy szüksége van az összetartó közösségekre, ám sajnos újra gyülekeznek azok, akik a templomokat és az idejárókat nem tisztelik.

Fazekas Sándor kormánybiztos arról beszélt, a sólyi templom is bizonyítja, hogy a református és a magyar világ összetartozik.

- Vigyük hírét a sólyi templomnak, amely az összetartozást erősíti és a nemzet megmaradásához szükséges - hangsúlyozta.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, keresztényként nagy boldogsággal és ugyanekkora reménnyel tölti el, amikor új templomok épülnek, vagy a régieket újítják meg egy-egy közösség tagjai.

- Nem volt ez mindig így. Talán még emlékeznek rá, de nem is olyan távoli múltban voltak, akik ferde szemmel néztek azokra, akik büszkén kereszténynek vallották magukat. Mára sokat fordult a világ. Ez pedig nem csak a szavak szintjén, hanem tettekben is megnyilvánul, nem véletlenül került bele a Magyar Falu Program támogatásai közé a templomok és különböző egyházi épületek felújításának támogatása is. A templomok erősítik a hitet, a hit pedig erősíti a reményt. Ha pedig erős a hitünk, erős lesz a jövőbe vetett reményünk is. Azt gondolom, ez az, ami meghatároz egy közösséget. Ha stabil alapokon nyugszik a hitviláguk, és ha ennek mentén bátran építik a jövőjüket. A mai nap is bebizonyította, hogy Sólyon mindez megvalósul. Az önök gyönyörű felújított temploma büszkén hirdeti, hogy Sóly erős, hittel és reményekkel teli település - fogalmazott.

Ezt követően Bikádi László mondott köszönetet mindazoknak, akik az eltelt több mint két évtizedben segédkeztek az ügyében.

Két nap múlva Sólyra látogatott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, akinek Bikádi László mutatta be a templomot.

- Reformátusként örömmel tölt el, hogy egy református templom az ezeréves államiság bölcsője. Az épített örökség megőrzése nagyon fontos feladata a mindenkori kormánynak. Az ország az elmúlt évtizedben sokat lépett előre, sok helyen találkozhatunk felújított, megszépült épületekkel, templomokkal, amit őseink hagytak ránk - húzta alá.