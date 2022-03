Fodor Béla polgármester az átadón mondott köszöntőjében kiemelte, a nehézségek ellenére van ok az örömre.

Fodor Béla, Adásztevel polgármestere elmondta, ez a két elkészült projekt is mutatja, hogy az élet nem állt meg. – A Magyar falu programban 2019 és 2021 között öt sike- res pályázatunkra csaknem 49 millió forint támogatást kaptunk. Ebből már vannak befejezett projektek, és olyan is, ami még előttünk állt – magyarázta a polgármester, majd hozzátette: a Magyar falu program keretében az egyház, illetve a civil szervezetek (a sportegyesület és a helyi kulturális egyesület) is közel 12 millió forint támogatásban részesültek. Megtudtuk tőle, az adászteveli emlékmű és a templomkert parkjának és kerítésének felújítására közel ötmillió forint támogatást nyert a falu. A projekt tartalmazta a kerítés felújítását, a térkövezést, az árok burkolását, emellett padot és hulladékgyűjtőt is elhelyeztek.

– A kerítés a biztonságos tartózkodást is szolgálja, hiszen az adászteveli templomot úttest veszi körül – fűzte hozzá Fodor Béla. Mint elmondta, emellett csaknem 15 millió forintos támogatást kaptak kommunális eszközök beszerzésére. A projekt tartalmaz egy MTZ 82-es traktort, amelyre nagyobb tartozékokat is fel lehet szerelni. Ehhez vásároltak többek között ágdarálót. Ezenkívül önerőből szárzúzót és raklapvillát szereztek be.

– A gépek elsősorban a kommunális feladatok elvégzését segítik, de hasznukat vesszük a járdaépítésben és a gallyak, ágak feldolgozásában – muta- tott rá a polgármester, egyben köszönetét fejezte ki, mint mondta, korábban ilyen nagyságrendben nem volt lehetőség vidéki fejlesztésekhez támogatást igényelni.