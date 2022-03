Erről beszélt Szabó István honvédelmi államtitkár szerdai lakossági fórumán. Az államtitkárt Navracsics Tibor kormánybiztos mutatta be a Tamási Áron Művelődési Központban egybegyűlteknek.

Amint Szabó István tematikus összefoglalójában elhangzott, az elmúlt években hazánk biztonságpolitikai tendenciái nem a jó irányba fordultak. – Gyorsan változó tendenciák ezek, például az ukrán-orosz biztonsági helyzet napok alatt változott. Instabil államok jelentek meg, amelyek egyik eredménye a migráció és az azzal kéz a kézben járó terrorizmus, a hibrid hadviselések. A kiber tér és a járványok kora jön – tekintett a jövőbe az államtitkár. Szólt hazánk keleti fenyegetettségéről is, amelyet ma már Oroszország jelent. - Ami a déli fenyegetettséget illeti, 1995 óta Bosznia nem halad előre. A honvédség külföldi fegyveres misszióiban körülbelül ezer katona vesz részt, abból 650 a Nyugat-Balkánon van – mondta az államtitkár.

Leszögezte továbbá, hogy az orosz-ukrán háborúból nekünk ki kell maradnunk. – Fegyvert nem engedünk ki, de humanitárius segítséget adunk, elítéljük az agressziót. Elhúzódó háborúra készülhetünk és arra, hogy szükség esetén szövetségesi feladatokat is kell vállalnunk – mondta. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek legjobb haderőfejlesztési programja zajlik, olyan kormányzati támogatással, amely nélkül nem menne. Nagyon fontos a hazai hadiipar, mint a gazdaság húzóágazata fejlesztése. Ma 1,6 millió fő azok száma, akik bevonultathatók lennének, de még alap kiképzésük sincs. Adott esetben mozgósítás idején nagyon megterhelné a rendszert a kiképzésük – sorolta a tényeket. A járványhelyzet kezelése kapcsán elmondta, hogy a honvédség aktívan kivette részét a feladatokból. A lakosság látta, hogy a katonák segítették például a vállalatok működését, a járványhelyzetben minden területen az embereket szolgálták. A határvédelmi feladatokból ugyancsak kijutott a katonáknak, 2021-ben több, mint 121 ezer határsértőt fogtak el. A járvány idején és a határvédelem terén is kivették részüket a munkából a tartalékosok is. Ma 30 ezer aktív katona és 20 ezer tartalékos szükséges és elégséges ahhoz, hogy garantált legyen a biztonságunk.

Az államtitkár beszélt a Magyar Honvédség létszámalakulásáról, a kormányzati célkitűzésekről, az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséről. Szólt arról, hogy a fiatalokat milyen módon tudja megszólítani a Magyar Honvédség, beszélt a hadiipar fejlesztéséről, Utóbbi terén fontos, hogy legyen pilóta képzésünk és fegyvercsaládunk is. – A végső cél pedig a digitális katona, aki 124 eszközzel rendelkezik – fejezte be előadását Szabó István.