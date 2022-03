Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kiemelte, a kormány korábban sosem látott nagyságrendű fejlesztéseket hajt végre a hazai közúthálózaton és eddig példátlan ütemben. Ezek a munkálatok Veszprém megyében is javítják a közlekedés biztonságát. A településeket elkerülő négysávos utak tehermentesítik a belterületi szakaszokat, és a megújuló mellékutakon is mérséklődnek a baleseti kockázatok. Balatonfüred erre ad jó példát a 71-es főút Germering utcai csomópontjának előkészítés alatt álló fejlesztésével. A tervek szerint jelzőlámpás turbó körforgalom épült ezen a helyszínen, a Balaton utca forgalmát a vasútvonal alatt vezetik át, korszerűsítik a kerékpárutat. A miniszter szólt az észak-balatoni vasútvonal villamosításáról, az állomások rekonstrukciójáról, ez lesz Alsóörsön, Aszófőn, Balatonakarattyán, Balatonalmádin, Balatonfűzfőn és Balatonkenesén. Számos helyen végzik a Balatoni Bringakör fejlesztéseit, őszre elkészül a Balatonkenese, Balatonfűzfő közötti szakasz. Tavasszal kezdődhetnek a közbeszerzések a Balatonfűzfő, Balatonudvari, Zánka közötti részek terveztetésére, Tihany, Balatonalmádi kivitelezésére.

–A magyar vállalkozások gyarapodásához, a családok boldogulásához nélkülözhetetlen a jó minőségű közlekedés. A kormány és a szaktárca a helyi igényekhez igazodva azon dolgozik, hogy mind több embernek teremtse meg a kényelmes, gyors és biztonságos közlekedést. A közlekedési hálózatok színvonala Veszprém megyében, illetve Balatonfüreden is egyre inkább megfelel az emberek elvárásainak, a gazdasági szereplők igényeinek, fogalmazott a miniszter, majd méltatta Kontrát Károly országgyűlési képviselő munkáját, akinek múlhatatlan érdemei vannak a térség folyamatos fejlődésében. Kontrát Károly államtitkár, képviselő felidézte, fogadóóráján keresték meg a helyi emberek a segítségért, hogy biztonságos legyen a közlekedésük a Germering utcánál. A polgármesterrel együtt fordultak az említett minisztériumhoz a támogatásért. A csomópont megépítése a helyiek mellett a turizmus szempontjából is nagyon lényeges. Bóka István polgármester kifejtette, a csomópont kapcsolódik a város, illetve az északi part közlekedéséhez, összeköti a város északi és déli részét, összhangba hozzák a 71-es számú úttal. Cél, hogy biztonságosabb legyen a városban a közlekedés, terveik szerint 2024-re végeznek a beruházással. A helyszínen nagyon leromlott a közlekedési infrastruktúra, ilyenek a szegélyek, a buszmegálló. A 71-es számú főúton a gyalogos átkelés balesetveszélyes, a beruházással a vasúton át balesetveszélyesen lehet megközelíteni az arácsi városrészt, ugyanis a csomópont a vasút alatt teszi majd lehetővé az autós és gyalogos közlekedést. A polgármester szólt a többi közlekedési csomópontról is, melyeket szintén terveznek már, ilyen lesz a Jókai utcánál, a Deák és Lóczy utcánál, illetve a 71-es számú útnál. Bóka István köszönettel beszélt a kormányzat, a miniszter és a képviselő támogatásáról.