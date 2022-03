Közel 2,4 milliárd forintból infrastruktúrát építettek, míg több mint 300 millióból taneszközöket szerzett be a Jendrassik-Venesz Technikum.

Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében azt emelt ki, hogy a veszprémiek büszkék lehetnek, hiszen a Modern városok program keretében sokféle fejlesztés indult szerte az országban, ám ilyen gigaprojektet sehol sem álmodtak az oktatásban. Ez a beruházás win-win helyzetet teremt, ugyanis jól jár az önkormányzat, a vállalkozások, a szülők és a gyerekek is. Úgy fogalmazott, a szakképzésben bekövetkezett változások célja, hogy kiszolgálja azokat a környezeti igényeket, amelyeket a jól működő gazdaság életre hívott. Hangsúlyozta: mára a szakképzésre mint karrierre lehet tekinteni.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében 2016-ig nyúlt vissza. Abban az évben a helyi vállalkozókkal arról egyeztettek, hogy mire lenne szüksége a gazdaságnak. A jó szakképzésben, mint a jövő garanciájában láttak előrelépési lehetőséget a szakemberek, ezért ebbe az irányba indultak, és szerinte jó döntést hoztak. Mint fogalmazott, egy kisebb projektből lett egy gigaprojekt. Ehhez nagyon sok összetevő mellett szükség volt a csapatmunkára is.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere a Modern városok programra utalt vissza, ami szerinte hordoz egy különlegességet. Azt, hogy Veszprém és más városok is önállóan dönthettek arról, hogy mit szeretnének fejleszteni. A lakosság bevonásával így épülhetett meg például a sportuszoda is. De a helyi vállalkozókat is meghallgatva jöhetett létre ez a nagyszabású projekt, ami a szakképzést hivatott fellendíteni.

Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, ez a nap nemcsak az ő életükben ünnepnap, hanem az iskola és az egész térség életében is, ugyanis ekkora volumenű fejlesztésre eddig nem volt példa. A projekt - mely a kivitelező pontos és minőségi munkáját is dicséri - nagy utat járt be, többesztendős előkészület után bő egy éve kezdődtek meg a munkálatok, és egy nagyszerű komplexumot vehetnek most birtokba.

Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke arról beszélt, hogy a szakképzés megújításának egyik pillére az infrastruktúra fejlesztése volt. Ebben most Veszprém példa lett.

Amit felújítottak és építettek a technikumban: 1200 négyzetméteres tanműhely, teljes körű energetikai felújítás: tetőszigetelés, nyílászárócsere, homlokzatszigetelés, burkolat és elektromos hálózat cseréje, vizesblokkok felújítása. 900 négyzetméter új iskolaszárny építése két szinten: 10 új tanterem vizesblokkokkal, tanári szobával és új CNC-tanműhely raktárhelyiséggel.