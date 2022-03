- Ahogy nincs rendezvény sikeres rendezvény nézőközönség nélkül, úgy nincs Európa Kulturális Főváros programsorozat turizmus nélkül - hangsúlyozta a kiállítás ünnepélyes megnyitóján lapunknak adott rövid nyilatkozatában Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programért felelős kormánybiztos. Kiemelte, hogy az EKF két fő célt követ: egyrészt a helyieknek olyan többlet programokat és lehetőségeket kíván adni, hogy a saját hagyományaikat, kreatív erejüket meg tudják mutatni, másrészt a térségbe vonzani az ország és a világ más részeiből érkező turistákat.

-Ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy bemutatkozzunk az idei Utazás kiállításon - mondta. - A hátralévő egy év még bőven elég arra, hogy a családok megtervezhessék a jövő évi nyaralásukat. Bízunk benne, hogy nagyon sokan meglátogatják a standunkat és a látottak alapján Veszprém és a Balaton, illetve a Bakony térsége bekerül a naptárjukba. Navracsics Tibor a már működők mellett több olyan új kezdeményezésre hívta fel a figyelmet, amelyeket az idén próbaként már elindítottak, és a siker alapján várható, hogy hosszú távon is megmaradnak a kulturális palettán, mint például a Magyar Mozgókép fesztivál, illetve a Holtszezon Kortárs Irodalmi Fesztivál, vagy a Kávéházak éjszakája. A térség városai, települései is bekapcsolódtak a programkínálat bővítésébe, a résztvevők egyenrangú partnerként, közösséget alkotva készülnek. A városok közül Balatonfüred és Balatonalmádi a legambiciózusabb a programfejlesztésben, ugyanakkor a konzorciumhoz csatlakozott több mint száz kisebb település is sokszínű terveket valósít meg. A látnivalók, a történelmi és a kulturális örökség, valamint az EKF-hez kapcsolódó programok, rendezvények együttesen emelik a térség vonzerejét és így hatékonyan szolgálják turizmus fejlődését. A cél végül is a tizenkét hónapos szezon elérése, amit reményeik szerint talán nem hátráltat majd a jelenlegi háborús helyzet – tette hozzá a kormánybiztos.

- A finisbe fordult a felkészülés, az idei már a főpróba éve, ezért nagyon fontos, hogy pont most lehet a Veszprém-Balaton 2023 EKF az Utazás kiállítás díszvendége – erősítette meg Markovits Alíz, vezérigazgató. Rámutatott: a kiállításra látogatók meggyőződhetnek róla, hogy az idén is érdemes Veszprémre és a térségre figyelni, mert az EKF húzóerejének köszönhetően a régebbi, népszerű művészeti programok is magasabb szintre lépnek, de megújul, összehangoltabbá válik egyebek közt például a megyeszékhely turisztikai kínálata is. Kérdésünkre elmondta, a hatalmas,16x3 méteres panoráma ledfallal körbevett kiállítási stand, a virtuális attrakciók azt a felismerést és szemléletváltást fejezik ki, hogy szeretnék a fiatal generációkat is megnyerni, de őket már nem lehet a régi módszerekkel megszólítani. A legkorszerűbb digitális eszközök szükségesek ahhoz, hogy eljussanak hozzájuk az információk és felkeltsék az igényüket a kulturális és művészeti élmények valós megélésére.