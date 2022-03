Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő egyaránt méltatta a korábbi és a mai iparostársadalmat a március 16-ai átadáson. Kiemelte, nagyon fontos, hogy megbecsüli egy település az iparosokat, akik mindig köztiszteletben álló emberek voltak. Ez jellemző ma is, amikor nagyon nehéz jó szakembert találni. A képviselő örömmel támogatta a beruházást érintő két Magyar falu program-os pályázatot, a munka pedig kivételes társadalmi összefogással valósult meg, amelyben Gróf Rudolf kezdeményezése mellé állt a kormány, a polgármester, a városvédő egyesület, az önkormányzat, a képviselők, a városgondnokság.

Jurcsó János balatonkenesei polgármester és Szabó Tamás, a városvédő egyesület elnöke az önkormányzati tulajdonú és a városvédők kezelésében lévő épületről kifejtette, 1926. április 5-én a kenesei iparosok alapszabályban rögzítették a tagok szellemi művelését, ipari érdekeik előmozdítását. Az iparoskör tagjai és pártolói megvették 1936-ban a Kossuth utca 4. számú házat, melyben kialakítottak egy nagytermet, olvasó- és biliárdtermet, pincét, udvari tekepályát, dalárdájuk, színjátszó körük is működött. 1949-ben államosították az épületet, az iparoskört feloszlatták.

Az épület mindig a közösséget szolgálta, de a ház állapota mára leromlott, ezért volt szükség a teljes felújításra, így az energetikai korszerűsítésre, a bútorzat cseréjére, az udvar és a pince rendbetételére. A nagyteremben helyezték el Gróf Rudolf egykori iparos, a helyi városvédő egyesület alapítója, korábbi elnöke iparosokról készített emlékfalát.

A ház továbbra is közösségi tér marad, tartanak ott egyebek mellett kézműves foglalkozásokat, előadásokat. Az épület újranyitása ismét egy lépés a generációk közötti szakadék csökkentésére a feledésbe merült szokások, hagyományok, mesterségek fiatalokkal történő megismertetésével.

A szónokok méltatták Kontrát Károly képviselő segítségét, támogatását, az ipartestület kétmilliós adományát, a rengeteg önkéntes munkát.

A 92 esztendős Gróf Rudolf nagy örömmel fogadta az átadást, és hihetetlen aktivitással, büszkén beszélt arról, hogy minden rokona iparos volt, és ez a réteg mindig meghatározó szerepet játszott Balatonkenese életében, emlékük megőrzését, a témát érintő kutatást mindig kiemelt céljának tekintette. Most nagyon boldog, hogy méltó helyen teheti közszemlére az emlékfalat, rajta a helyi iparosok nevével. Egyik tablón lehet látni: „Az 1825-től tevékenykedő iparosság emléke és múltja legyen példa a jövő nemzedéke számára.”

A köszöntők után a szónokok szalagátvágással adták át a felújított épületet.

Örömmel tekintette meg a felújított épületet Pulai Istvánné korábbi elnök, valamint a 11 éves Fodor Botond és Zsombor is. A kisfiúk családjukkal együtt szintén részt vettek a munkálatokban.