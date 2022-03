Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) kiemelte, az utak korszerűsítése a Modern városok programban kormányzati segítséggel kezdődhet meg. Ahogyan állami támogatással készülhetett el a sportuszoda, a tornászgyakorló, több állatkerti fejlesztés vagy a Csermák Antal Zeneiskola belső felújítása, valamint folyamatban van a déli elkerülő építése is. Hozzátette, a hiánypótló nagyberuházások mellett szükségesek olyan fejlesztések is, amelyek a lakókörnyezetet újítják meg. A képviselő elmondta, a programban a külterületi városrészekben – Jutaspuszta, Csererdő, Gyulafirátót, Kádárta, Szabadságpuszta – is megújulnak utak.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, a Modern városok programban ötmilliárd forintból a város úthálózatának tíz százaléka, 16 kilométer út újul meg. Az első szakaszban négy helyszínen kezdődnek el a munkálatok: a Csererdei úton, a jutaspusztai Major utcában, a Hunyadi utcában és a Füredi úton. A Csererdei út és a mellette húzódó járda 600 méteren újul meg, a Major utca mintegy 500 méteres szakaszát korszerűsítik. A Füredi utat a Stadion és Cserepes utcai lámpás kereszteződéstől a városhatárig újítják fel, míg a Hunyadi János utca a Füredi és a Kisfaludy utcák között újul meg. Az érintett négy út május 31-ig újul meg.

A polgármester arról is beszélt, az útrekonstrukciós program összeállításánál arra figyeltek, hogy a városba bevezető utak mellett a lakóövezeti utcák közül minél több megújulhasson. Emlékeztetett, az elmúlt tíz évben a városi költségvetésből több közpark és út is megújulhatott. Az útfelújítások miatti kellemetlenségekért a közlekedők elnézését és türelmét kérte a városvezető.