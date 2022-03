Lassan megtelnek az Ukrajnából menekült emberek számára Várpalotán kialakított ideiglenes szállások. Az egykori magániskola még nyolc, a Zöld Tanoda pedig még hat főt tud fogadni. Azok a fiatalok, akik esetében még nem tisztázódott, hogy miképp folytatják a városban tanulmányaikat, a szállást biztosító intézmények környezetének rendbetételével foglalatoskodtak a szerdai nap folyamán.

Kérdésünkre elmondták, már felfedezték Várpalota belvárosát, ami nagyon szépnek találnak, különösen a Thury-vár és környéke nyerte el tetszésüket. Remélik, hogy mielőbb hazatérhetnek otthonaikba, ám addig is fontosnak tartották, hogy ők maguk is segítsenek valamilyen módon a családjuknak szállást és ellátást biztosító Zöld Tanodának, ezért álltak neki az udvar rendezésének.

Kárpátaljai fiatalok dolgoznak ideiglenes otthonuk, a várpalotai Zöld Tanoda udvarán. Fontosnak tartják, hogy viszonozzák a sok kedvességet, ami a városban kapnak Forrás: Szabó Péter Dániel/Napló

Campanari-Talabér Márta polgármester lapunknak elmondta, Várpalotán jelenleg összesen 68 Kárpátaljáról menekültet látnak el. Nagy részük gyermek, a két hónapos korú csecsemőtől egészen a 18 éves fiatalig. Ők közel ötvenen vannak. Szinte mindenki édesanyjával a Várpalotán, illetve annak környékén dolgozó édesapjuk után jöttek a városba.

– Példás összefogás bontakozott ki az elmúlt napokban Várpalotán, ezúton is köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon segítette és segíti a menekültek ellátását, elhelyezését. Az adományokat a gyűjtőpontokon, vagyis a Térségi Népjóléti Gondozási Központban, a Polgármesteri Hivatal portáján és az egykori magániskolában lehet leadni. Szívesen fogadnak gyermek lábbeliket 28-as mérettől felfelé. A ruhaneműre már kisebb, tartós élelmiszerre, pelenkára, bébiételre és tápszerre viszont annál nagyobb szükség van – tette hozzá a városvezető, akitől megtudtuk, a Szent Donát Kórház segítségével – akik napi 30 adag ebédet is felajánlottak – kedden megtörtént a menekültek covid-szűrése is. Jó hír, hogy senki sem kapta el a vírust, mindenki egészséges.

A hét elején a kialakult helyzet hatékony kezelése érdekében rendkívüli egyeztető fórumot is összehívott Campanari-Talabér Márta a polgármesteri hivatalban a helyi oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézmények, a Máltai Szeretetszolgálat és a Várpalotai Rendőrkapitányság bevonásával.

Forrás: Szabó Péter Dániel/Napló

A megbeszélésen ott volt Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, aki a tanácskozás előtt maga is vitt adományokat az egykori magániskola épületéhez. Kiemelte, „olyan helyzetben vagyunk, amire nehéz felkészülni, s talán nem is lehet”. – A várpalotaiak azonban ismét jelesre vizsgáztak összefogásból és segíteni akarásból, hiszen példaértékű az a gyűjtés, ami a településen valósult meg az elmúlt napokban – jelentette ki Kontrát Károly.