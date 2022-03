Ovádi Péter országgyűlési képviselő megnyitó beszédét azzal kezdte, jó, ha tudjuk, hogy milyen egy jó ügyért összefogni. Veszprémben eddig, ennek kapcsán lehetett némi hiányérzetünk, hiszen a megyeszékhelyen talán nem úgy működött a polgárőrség, mint ahogyan elvárható lett volna, ám ebből - a rendőrségnek hála - a veszprémiek semmit sem éreztek. Veszprém ugyanis mindig is a legbiztonságosabb városok közé tartozott. Örömét fejezte ki az egyesület létrejötte kapcsán, amihez fiatalok is csatlakozhatnak.

A város vezetője, Porga Gyula polgármester szerint minden közösség életében a közrend és a közbiztonság alap kell, hogy legyen. Hangsúlyozta: azért tud Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lenne 2023-ban, mert a város alapjai rendben vannak. Ha az energiákat a település közbiztonságára kellene fordítani, nem lehetnének ilyen ambícióik. Azonban a jó közbiztonság létét nem lehet kizárólag az önkormányzattól, vagy a rendőrségtől elvárni, ehhez a civilek is hozzátehetnek, segíthetnek. Az Országos Polgárőr Szövetség viszont "finoman" jelezte, lehetne javítani a helyzeten egy helyi egyesület alapításával.

Fellegi Norbert ezredes, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány hisz az együttműködésben, és azt hangsúlyozta, hogy ma a biztonság a legfontosabb értékek közé tartozik. Ahogy mondta: "helyzet van", hiszen a koronavírus után - közben - az orosz-ukrán háborúval is szembesülnünk kell. A rendőrség viszont ott áll az első sorban, mert ez a dolguk. A Veszprémi Polgárőr Egyesület megalakulásával új távlatok nyílnak, a város még biztonságosabb lehet.

Túrós Andrástól, az OPSZ elnökétől megtudtuk, óriási felelősége van az egyesületnek, mert ilyen protokoll előtt biztosan nem született egyesület itthon. Elhangzott: a nagyvárosokban a polgárőr egyesületek működése problémás, ami elsősorban a "városi elidegenedésnek" köszönhető. Más a helyzet a községekbe, szerinte a polgárőrség a vidék Magyarországának a mozgalma.

Takács László, a Veszprémi Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, a város hónapokkal ezelőtt polgárőrség nélkül maradt, majd érkezett hozzájuk egy felkérés, hogy kellene alapítani a megyeszékhelyen egy polgárőr egyesületet. A város támogatásáról biztosította az alapítókat, és elkezdődött a szervezés, ami most ért a végéhez. Az elnök szerint most igazán aktuális az önkéntesség és a segítség. Úgy vélte, hogy az önfeláldozás az egyik legnagyobb erény, és ez igaz a szabadidő feláldozására is.

Az esemény végén - amelyen részt vett mások mellett Rausz István, a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője és Mezei József, a megyei polgárőrség elnöke is - aláírásokra került sor, elsőként a Veszprémi Polgárőr Egyesület és a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság között.