Berta Gábor, a Man at Work veszprémi irodavezetője megkeresésünkre elmondta, hogy az utóbbi egy hónapban közel 500 munkavállalót léptettek be a veszprémi munkaerő-piacra. Partnereik részéről magasak a létszám igények, amit szeretnének folyamatosan kiszolgálni. Ugyanakkor változik az érkezők összetétele, mivel a férfiakat múlt hét péntek óta nem engedik már át az ukrán határon. A munkaerő-kölcsönző iroda és Veszprém összes ukránokat foglalkoztató munkáltatója most azzal a problémával küzd, hogy miként segítse a munkavállalókkal érkező családtagok elhelyezését is.

– Jelenleg azt látjuk, hogy mindenki menekítené ki a családtagjait, de a Veszprémben és környékén elszállásoltak létszáma már meghaladja az ezer főt, és a szálláshelyek száma véges. A szállásoltatott munkavállalók 90 százaléka ukrán, és jelenleg nem látjuk a megoldást arra, hogy hogyan lehetne a családtagok elhelyezését úgy megoldani, hogy gyerekeket, nagyszülőket is ide tudjanak hozni, mert a mi szálláshelyeink erre nem alkalmasak. Érkeztek már gyerekek, akik egy szobában laknak a munkavállalóval - akár négy-öt személy is egy-egy szobában -, de ez az állapot hosszabb távon nem tartható fenn. Ez a legnagyobb probléma, amivel jelenleg szembesülünk a partnereinkkel együtt, akik érhető módon nem szeretnék elveszíteni a jó munkaerőt– fogalmazott az irodavezető. Szerinte óriási szükség lenne a a veszprémi, valamint a térségben működő önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek segítségére ahhoz, hogy valamilyen létesítményben elszállásolhassák az érkezőket. A szállás biztosításán túl a munkaadók a gyermekek nappali elhelyezését, felügyeletét sem képesek egyedül megoldani, de ugyanígy egy magasabb szintű összefogás kellene ahhoz, hogy ezeknek az embereknek akár az orvosi ellátását meg lehessen szervezni.

- Összességében úgy gondoljuk, ahhoz, hogy az ukrajnai helyzet miatt Veszprémben és a megyében működő termelő egységek munkaerő állománya jelentős mértékben ne csökkenjen, minden támogatást meg kell adni a már itt dolgozó vagy dolgozni szándékozó ukrán munkavállalóknak ahhoz, hogy a családtagjaikat biztonságban tudhassák. Ezt a biztonságot viszont csak egy magasabb szintű összefogás tudja megteremteni, amiben jelentős szerepet kell vállalnia az települések vezetőinek és az ott működő szervezeteknek - hangsúlyozta Berta Gábor.