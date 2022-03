– A kistelepülések is fontosak, versenyképességük javítását szolgálja a Magyar falu program, amelyre a kormány négy év alatt ezer milliárd forintot fordított. Ez akkora összeg, ami Zirc költségvetését kétszáz évig fedezné. Ebből a forrásból több tornaterem, tornacsarnok is megújult. A sport az egészség megőrzése miatt lényeges, az akaraterőt, a közösségi szellemet szintén szolgálja. Így a nehéz időszakok átvészeléséhez ugyancsak hozzájárul – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az ünnepélyes átadáson, miután németül is köszöntötte a résztvevőket.

Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója részletezte, hogy a kivitelezés során többek közt a nyílászárókat és a sportpadlót cserélték ki, megújították a vizesblokkokat, az öltözőket, a mosdókat. A megjelent helyiek közül többen – akik korábban már jártak a tornacsarnokban – úgy összegezték véleményüket: jelentős a változás.

Molnárné Dunai Gabriella, az Ányos Pál iskola intézményvezetője megjegyezte: a tornacsarnok 1986-ban és 87-ben épült. Szavai szerint az elmúlt 35 év során maximálisan kihasználták, nemcsak testnevelésórákat és sportköröket, hanem iskolai és települési rendezvényeket is tartottak itt. A fűtőrendszer csöveit 2016-ban kicserélték és akkor szerelték fel a radiátorokat, de más nagyobb felújítási munkálatokat a mostani előtt nem végeztek a létesítményben.