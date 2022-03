- Miniszter úr, a külügyminiszteri tanácsülésen Brüsszelben arról beszélt a minap, hogy új dimenzióba léptünk a háborús kockázatok terén. Ez alatt mit ért?

- A NATO álláspontja arról szólt, hogy mindenképpen megpróbáljuk elkerülni a katonai szervezet és Oroszország közötti közvetlen katonai konfliktust. Ugyanakkor van a tagországoknak egy olyan csoportja, mely továbbra is folyamatosan napirenden tartja az Ukrajna feletti légtérzár létrehozásának a kérdését és szárazföldi békefenntartó csapatok Ukrajnába küldésének a lehetőségét. Mindkét javaslat megvalósulása súlyos háborús kockázatot jelentene, és végső soron a háború továbbterjedését eredményeznék. Ugyanis a légtérzár nem jelentene kevesebbet, mint egy légi háborút, szárazföldi békefenntartók küldése pedig katonai összecsapások súlyos kockázatát vetné fel a nyugati, transzatlanti közösség és Oroszország között. Ezt el kell kerülni, mert ez egy új dimenzió a háborús veszély tekintetében. Magyarország ellenzi, hogy olyan lépéseket tegyünk, amely azzal a kockázattal jár, hogy a háború Ukrajna határain is túlterjed. Mi ragaszkodunk az érvényben lévő döntéshez, miszerint a transzatlanti közösség nem hadviselő fél, és mindent el kell követni a nyílt NATO-orosz konfliktus megelőzése érdekében.

- Ön szerint mikor érhet véget a háború?

- Mindannyian abban reménykedünk, hogy minél előbb, de a béketárgyalások eddig semmiféle kézzelfogható eredménnyel nem jártak, leszámítva a humanitárius folyosók időnkénti üzemelését. A szomszéd országban zajló háború minden másodperce biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára, ezért amíg háború van a szomszédban, nekünk három fontos feladatot kell végrehajtanunk. Garantálnunk kell az ország és a magyar emberek biztonságát, illetve azt, hogy hazánk nem keveredik bele a háborúba valamint, hogy nem a magyar emberekkel fizettetik meg a háború árát. Ragaszkodunk az álláspontunkhoz, dacára a külső és belső nyomásgyakorlásnak.

- Hogyan látja, kiterjedhetnek-e a harcok Kárpátaljára, illetve más országokra, így hazánkra?

- Nagyon reméljük, hogy a magyarlakta területek továbbra is biztonságban maradnak, ennek megőrzése az egyik ok arra, hogy nem engedünk fegyverszállításokat Magyarországon keresztül Ukrajnába. Ezek a szállítmányok Kárpátalján lépnének be Ukrajna területére, mely létrehozná annak a kockázatát, hogy az oroszok ott is katonai akciókat hajtsanak végre a szállítmányok megsemmisítése érdekében. A legtöbb, amit tehetünk, hogy kizárunk minden olyan kockázatot, amely adott esetben Kárpátalját katonai célponttá tenné. A humanitárius akciókat folytatni kell. Eddig 600 millió forint értékben szállítottunk 800 tonna élelmiszert és 200 tonna higiéniai terméket. Emellett befogadjuk a háborús menekülteket. Keddi döntés, hogy 66 millió forintot adunk Beregszász önkormányzatának, mert nem csak az Ukrajnát elhagyók száma magas, hanem a belső menekülteké is. Egyre intenzívebbek a háborús cselekmények, egyre durvábbak a bombázások és a városostromok, így Ukrajnán belül, az ország keleti és középső részén élőknek jelentős része indul meg nyugati irányba. Ennek következtében megnő az infrastruktúra terhelése, ami miatt Beregszászon szükség van a biztonságos vízellátás biztosítására, melyhez segítséget nyújtunk.

- Milyen hatással lehet a mostani helyzet Magyarország gazdaságára, kereskedelmére, az ellátási láncra, miután több területen is kötődünk Oroszországhoz, Ukrajnához?

- A háborúnak lesznek hosszú távú gazdasági következményei, ám hogy ezek milyen hatással lesznek Magyarországra, még nem lehet pontosan megmondani. A legfontosabb, hogy az energiaszállítás vonatkozásában ragaszkodnunk kell az álláspontunkhoz, miszerint hazánk energiaellátását senki nem sodorhatja veszélybe. A biztonságos ellátás a gazdaság működésének alapja, az emberek megélhetésében pedig meghatározó az alacsony rezsiköltség. Ehhez szükség van arra, hogy az Európai Unió (EU) eddigi döntéseinek megfelelően ne korlátozza az energiaszállításokat Oroszországból az EU-ba. Ezért naponta küzdeni kell, de a magyarok számíthatnak arra, hogy a továbbiakban is mindent megteszünk az ellátás biztonsága és az alacsony rezsiköltségek érdekében.

- Hírek szerint az ukrajnai mezőgazdaság megsemmisülése élelmiszerhiányt okozhat Európában. Mi a véleménye erről?

- Két olyan ország áll hadban egymással, amely a globális élelmiszer-ellátás szempontjából meghatározó, a világ búzaexportjának jelentős része hozzájuk kötődik. Magyarországon ellátási probléma nem lesz, a hazai élelmiszeripar a legnehezebb időkben is biztosította a biztonságos élelmiszer-ellátást. Még a világjárvány alatt sem volt hiány, a szélsőségesen kilengő kereslet ellenére sem. Ráadásul a hazai mezőgazdaság annyira megerősödött, hogy kétszer annyi embernek tud elegendő élelmiszert termelni, mint ahányan élünk az országban. Az állattartók, így a húsipar, valamint a növénytermesztők és az ellátási lánc teljes biztonságáért elrendeltük a gabona kiviteli korlátozásokat, mely érinti például a búzát, kukoricát, zabot, szójababot, így hazánk élelmiszer-ellátása nem szenvedhet csorbát. Biztosak lehetnek abban a magyar emberek, hogy amíg mi kormányzunk, az élelmiszer és energiaellátás biztonsága ügyében semmilyen kompromisszumot nem kötünk.

- Azonnal menedéket és ételt adott Magyarország a háború elől menekülőknek, a segítségnyújtás zökkenőmentesen folyik. Hogyan sikerült ilyen gyorsan megszervezni ezt?

- Párját ritkító összefogás jött létre Magyarországon, ebből is látszik, hogy a magyarok jó emberek. Jó az együttműködés az állami intézmények, a jótékonysági és egyházi szervezetek, valamint az önkéntesek között. Ez a jó koordináció lehetővé teszi, hogy hiába érkeznek hatalmas számban háborús menekültek, mindenkit el tudunk látni. Az országban munkaalapú társadalmat építünk, alapvetésünk szerint sokkal jobb, ha egy ember a munkából tud megélni, és nem segélyből. Ezért adunk munkát segély helyett, így az országban rekordfoglalkoztatás van. Ez a háborús menekültekre is érvényes, így akik hosszabb távon itt maradnak, munkát is kapnak majd, melyből meg tudnak élni és kiszámítható fizetésük lesz. A foglalkoztatásukért a munkáltatók is kapnak támogatást, és szerződést kötöttünk a legnagyobb hazai munkaerő-közvetítő céggel, mely folyamatosan regisztrálja azokat a háborús menekülteket, akik dolgozni szeretnének, és kiközvetíti őket a vállalatokhoz. Így állami támogatással munkát kapnak, lesz szállásuk, mert az albérletet az állam, a munkáltató és a menekült közösen finanszírozzák.

- Ön rengeteget dolgozik, tárgyal világszerte. Az elmúlt négy évet tekintve melyik eredményre a legbüszkébb?

- Az elmúlt négy évben - az elmúlt tizenkettőhöz hasonlóan - soha nem látott válságokkal találkozott a világ. A világjárvány alatt is fenn tudtuk tartani az egészségügyi ellátórendszer működőképességét, Európa leggyorsabb oltási kampányát tudtuk végrehajtani és biztonságba tudtuk helyezni a magyar emberek életét. Nem segélyekre költöttük az állam pénzét, hanem egy nagy beruházás-ösztönző programot hoztunk létre, így megőriztük az emberek munkahelyét. Ez olyan teljesítmény, amire Magyarország büszke lehet.