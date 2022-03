Udvardy György veszprémi érsek megáldotta az új épületet, majd azt mondta: a ház legyen a szeretet otthona! Méltatta a munkában részt vevőket, a munkálatokat, melyek mutatják, Isten országának jeleiként végezzük tevékenységünket. A közösségről, melyet személyesen is szorgalmaz, kijelentette, támasz, erőforrás, biztonság, építi a jövőt, ilyen a bencés közösség is. Templomi áldásában azt kérte, az Úr a betérők szívét fordítsa maga felé, teremtsen bennük jövő iránti bizalmat és nagy békességet, majd szentmisét mutatott be. Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő tolmácsolta Soltész Miklós államtitkár üzenetét, aki nem tudott eljönni az átadásra, mert a keleti határon dolgozik. Kiemelte a béke, a szabadság és egyetértés jelentőségét, majd aláhúzta: hazánk ne keveredjen bele a háborúba! Érdekünk a béke, a szeretet, a gyarapodás, fontos, hogy legyen hitünk. – Szeretettel gondolok a templomot 80 éve megépítő katonákra – közölte. Mihályi Jeromos tihanyi perjel üdvözölte a közösségi ház megépítését, a templom megújítását, melyet kívülről átfestettek, és új tetőt kapott.



A bencések, szerzetesek apropóján szólt Mihályi Jeromos az egyház építéséről, az örömhír hirdetéséről, a társadalom megújulásáról.



– Jelekké kell válniuk a szerzeteseknek és közösségeiknek a világ számára, az imádság és a munka harmóniájával. Mi, tihanyi bencés szerzetesek is szeretnénk a Balaton-felvidéken, Veszprém megyében, Magyarországon, Közép-Európában a magyarság és minden keresztény ember számára jel lenni – mondta. Hozzátette, ezt a turisták fogadása mellett imádsággal, lelkipásztori munkával is szeretnék elérni, majd aláhúzta a közösséget, az egységet, melyet kiemelten kezelnek a bencések is. Az építő, a jó felé vezető úton muszáj közösségben élni, ellenkező esetben elveszik, elmagányosodik az ember, önző lesz. Ezért is örvendetes a közösségi ház létrehozása, amelyet meg kell tölteni élettel. A perjel kiemelte mások mellett a veszprémi érsek támogatását, aki lehetőséget adott arra, hogy a tihanyi bencések megépítsék a közösségi házat. A templom és az udvar a Veszprémi főegyházmegye tulajdona, az épület az érsekség tulajdonában szolgálja a közösséget.



A méltatásokban elhangzott a kormányzat, a veszprémi érsek, Kontrát Károly képviselő és Mórocz László polgármester támogatása, munkája. Kiderült, a tihanyi bencés apátság a Bethlen Gábor Alap pályázatán 12 millió forintot a templom festésére, tetőszerkezetére, 20 milliót a közösségi ház építésére nyert el. A településen teljesít szolgálatot Mihályi Jeromos, az apátság perjele. Az ünnepi gondolatok után szalagátvágással adták át az épületet.