-Célunk, hogy az év elejei megalakulásunkkor kitűzött programjainkat vállalva idén néhány alkalommal, közös összefogással szebbé, élehetővé tegyük a falut. S mivel a környezetvédelem, a lokálpatriotizmus a kitűzött programjainként szerepelnek, a már újjászerveződött helyi lakosokkal is folytatjuk a hagyományainkat, jelesül azt, hogy a néhány éve elnyert Virágos Aszófő címet a jövőben is megtartsuk. Turisztikai szempontból is fontos, de közösségteremtő szerepe is nélkülözhetetlen, hiszen az elmúlt években ideköltöző, letelepült fiatal családokból megjelent egy csoportnyi baráti közösség, akik akarnak tenni a faluért, a falu tisztaságáért. Bízunk benne, hogy sok új fiatal család gondolja úgy, hogy fontos lehet a település tisztasága, a jó hírneve. –nyilatkozta lapunknak Koi Eszter, a Családbarát Közösség fő szervezője, koordinátora. A takarítási akcióban 25 fő vett részt, a generációk mellett sok iskolás korú gyermek is erősítette közösséget. A program zárásaként a megfáradt, megéhezett lelkes önkénteseket tea és virsli várta az aszófői Közösségi Tér Kultúrházában.