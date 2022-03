Virág Zsolt, a Nemzeti kastélyprogram és a Nemzeti várprogram miniszteri biztosa elmondta, a somlói vár történelmünket tekintve sok-sok nagy fordulatot megélt az elmúlt évszázadokban. A várfejlesztés olyan formáját tűzték ki célul – mint ahogyan a somlóihoz hasonló váraknál is –, amelyben a romok állékonysága volt fókuszban. Ugyanakkor itt nem volt tervben az, hogy áramot vezessenek és csatornát építsenek a vár területére, hiszen itt a bakancsos turizmus kiszolgálása az elsődleges szempont. Ennek szellemében erősítették meg a somlói alsó várat, ugyanakkor teljesen megújult az úgynevezett kaszárnyaszárny is: a délkeleti részében helyreállították a sütőházat, megvalósult a vízelvezetés kiépítése, míg a délnyugati oldalon régészeti bemutatóterem is létesült. A várat ezentúl nemcsak a meg­újult hídrendszeren járhatjuk be, hanem applikáción, mobiltelefonon is elérhetjük.