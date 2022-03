A Laver Kft. kivitelezésében készült fejlesztés során egy 13 kisgyermek fogadására alkalmas bölcsődei csoportszobával és kiszolgálóhelyiségekkel bővült a Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde. Az ünnepélyes átadón Ovádi Péter országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az új épületrésszel a gyerekek jövője újul meg, modern bölcsődeépülettel gazdagodott Herend városa. A kormány kiemelt szándéka a bölcsődék és óvodák fejlesztése, a férőhelyek számának növelése. A képviselő örül annak, hogy a választókörzetében nagyon sok település él is ezzel a lehetőséggel. Köszönte az intézmény és az önkormányzat dolgozóinak, hogy egy jó pályázatot adtak be, amely sikeresen, rekordidő alatt és nagyon jó minőségben valósult meg.

Jánszky Lajos László polgármester a bruttó 200 millió forintos beruházás kapcsán megjegyezte, hogy a város együttműködési szerződést kötött a szentgáli önkormányzattal, amelynek keretében szentgáli gyerekeket is fogadnak a bölcsődében. Így jött ki a bővítéshez szükséges gyermeklétszám. Herend városa napjainkban dinamikusan fejlődik, mintegy 100 telek talált gazdára az óvoda közelében, úgyhogy a gyereklétszám is bővülni fog a településen. A polgármester elmondta még, hogy a projekt során át kellett építeni az óvoda udvarán áthaladó városi szennyvízvezetéket, megújult az intézmény régi épületének tetőszerkezete, és a régi csoportszobákat is felújíthatták a pályázati forrásból.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Bod Szilvia intézményvezető hálásan köszönte, hogy az egykori álomból létrejöhetett ez a gyönyörű, új bölcsődei szárny. Köszönte a kormány támogatását, az építők munkáját, az óvoda dolgozóinak és a szülőknek a türelmét az építkezés során. Az új szárnyban egy 13 kisgyermek fogadására alkalmas csoportszoba és kiszolgálóegységek: öltöző, mosdó, és az új épületrészt a régivel összekötő folyosó készült el. Az intézmény így már 150 óvodást és 39 bölcsődést fogadhat Herenden.