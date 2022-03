Petróczi Orsolya, a Tihanyi Legenda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának köszöntője után Kontrát Károly képviselő azt mondta, tovább gazdagodott Tihany idegenforgalma a felújított tájházakkal, melyek forgalmas helyen, a sétányon találhatók, és bizonyosan sokan felkeresik majd. Kiemelte, nagyon fontos, hogy megőrizzük és bemutassuk elődeink életének helyszínét, azt, hogy milyen körülmények között, hogyan éltek. Külön üdvözölte, hogy a házakban lévő kiállításon korszerű informatikai eszközökön is sokféle információt adnak a múltról, Tihany történetéről. Köszönettel szólt Tósoki Imre polgármesterről, aki lokálpatriótaként szívén viseli a település életét, a múlt megőrzését, valamint a fejlesztéseket.

Törő Balázs, a Laczkó Dezső Múzeum néprajzosa bemutatta a felújított, korhű tárgyakkal berendezett tájházakat, a Parasztgazda és a Halászcéh házat Forrás: Kovács Erika/Napló

- Nemcsak átadjuk, hanem visszaadhatjuk Tihanynak és vendégeinek a skanzent, a helyi népéletet, a halászat és a gazdálkodás múltját bemutató falumúzeumot - vélekedett Tósoki Imre. A polgármester hozzátette, a skanzen a múlt bemutatásán túl alkalmas arra is, hogy ott rendezvényeket, programokat szervezzenek. Kórusok, énekesek, táncosok, zenészek, mesemondók léphetnek fel, népi iparművészek mutathatják meg ügyességüket, tudásukat – és ami ugyanilyen fontos, minderre megtaníthatják a gyerekeket is. A környezet alkalmas arra is, hogy a nagyrendezvények, fesztiválok idején kapcsolódó helyszínként, de önálló programmal jelenjen meg a kiváló turisztikai adottsággal rendelkező területen. Így a korábbinál is sokszínűbb és gazdagabb, az adott eseményhez illő programkínálatot tudnak összeállítani.

- Számomra fontos az is, hogy a skanzen ismét a helyi identitást szolgáló intézmények „csatasorába áll”, hiszen a mi szüleink, nagyszüleink, felmenőink életmódját, lakókörnyezetét, mindennap használt eszközeit, munkáját mutatja be - hangsúlyozta. Megjegyezte, ez mind szükséges ahhoz, hogy az új generáció igazi tihanyi legyen, a közös múlt élményszerű, átélhető megismerése erősíti a Tihanyhoz való tartozást.

Forrás: Kovács Erika/Napló

A köszöntők és a szalagátvágás után Törő Balázs, a Laczkó Dezső Múzeum néprajzosa bemutatta a felújított, korhű tárgyakkal berendezett tájházakat, a Parasztgazda és a Halászcéh házat, utóbbiban tartották a halászok gyűléseiket, Tihanyban ugyanis évszázadokon át halászatból éltek az emberek.