A közigazgatási perek fellebbviteli rendszerében korábban a Kúria járt el az egész országra kiterjedő illetékességgel másodfokon a törvényszék döntései elleni jogorvoslati eljárásban. A változás után, márciustól ezt a feladatot a Fővárosi Ítélőtábla végzi, írta közleményében a Veszprémi Törvényszék. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a március elseje előtt előterjesztett jogorvoslatot a Kúria bírálja el, az ezt követően beadott jogorvoslati kérelmekről a Fővárosi Ítélőtábla dönt. Hozzátették, lényeges változás az is, hogy a Fővárosi Ítélőtábla előtt nem lesz kötelező a jogi képviselő, így márciustól már jogi képviselő nélkül is előterjeszthető fellebbezés a Veszprémi Törvényszék döntései ellen.

Az ítélet elleni fellebbezés szabályai ugyanakkor nem változnak, arra továbbra is csak akkor van lehetőség, ha azt a törvény lehetővé teszi. Ugyanakkor a fellebbezéssel támadható ítéletek esetén eggyel több jogorvoslati szint érhető el, ugyanis a Kúria felülvizsgálat keretében – törvényi feltételek megléte esetén – ezekben az ügyekben eljárhat.