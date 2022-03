– Petőfi Sándor neve egyet jelent az 1848–49-es forradalommal és szabadságharccal, a hazaszeretettel, a magyar nép összetartó erejével, a nemzettudattal, a szabadságszeretettel és a büszkeséggel. Rá emlékezünk a Petőfi Klubbal. Az ő szellemiségére, bátorságára, munkásságára, a korra, amelyben élt – fogalmazott köszöntőjében Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő egy általa nagy becsben tartott ereklyét, egy 1973-ban gimnazistaként kapott Petőfi-­kitűzőt hozott a várpalotai városi könyvtárban tartott rendezvényre, ahol 1823-ban született költőnk életét feldolgozó kamarakiállítás nyílt.



Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere arról beszélt, hogy több szálon is kötődik a költőfejedelem Várpalotához. Ahogy Könczöl Imre, a városi könyvár néhai igazgatója is írta könyvében, Petőfi Sándornak Veszprém megyében Pápa mellett Várpalotával volt a legszorosabb kapcsolata. Átutazóban többször járt az akkori mezővárosban, ahova családi kötelék fűzte, hiszen István öccse három éven át itt volt mészároslegény a jelenlegi Thury-vár mögötti területen, az egykori Rejcsúrban. Emellett a város közelében található Pusztapalota várromnál is járt, ahol 1843 áprilisában Szeget szeggel című verse született – mondta el Campanari-Talabér Márta, majd hozzátette, büszkén adnak otthont a Petőfi Klubnak, amelynek keretében rengeteg színvonalas programot szerveznek majd Várpalotán.



A folytatásban Kontrát Károly egy nemzeti színű szalaggal átkötött Petőfi-könyvcsomagot adott át Várpalota polgármesterének, majd Budai László könyvtárvezetővel kiegészülve Böjte Márton, Csizmadia Jolán, Gábris József és Erdélyi Tibor adott Petőfit a középpontba helyező verses-zenés műsort.