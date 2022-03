Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) kiemelte, a veszprémiek tenni akarása példaértékű ebben a nehéz helyzetben is, nagyon sokan mozdultak meg, segítettek önkéntes munkával, adományokkal az elmúlt napokban. A város létrehozott egy számlát a menekültek megsegítésére, ezen az önkormányzat ötmillió forintot különített el, és az elmúlt egy hétben további közel egymillió forint adomány érkezett. Hozzátette, a segélyszervezetek számára a pénzadományok a leghatékonyabbak, a helyszínen dolgozva ők tudják, hogy mire van szüksége a menekülteknek. A polgármester elmondta, Veszprémben több mint ezer ukrán munkavállaló dolgozik, hozzátartozóik közül sokan jönnek hazánkba a háború elől, ami azt is jelenti, hogy az érkezők között sok a gyermek. Az önkormányzat legfontosabb feladata az ideérkezők ellátása, beleértve az egészségügyi segítségnyújtást, valamint a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok biztosítására is készülnek, továbbá segítik az adománygyűjtést végző szervezetek munkáját is.

A képviselő-testület a rendkívüli ülésen arról döntött, hogy hét helyszínen használaton kívüli lakófunkciójú ingatanban biztosít helyet az érkezőknek. Az előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők. Ezeken a helyszíneken várhatóan 60-100 menekültet tudnak befogadni, a feladatot a VESZOL Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft. koordinálja, mondta Porga Gyula. A testület emellett felkérte a VESZOL és V-busz Kft. vezetőit, hogy dolgozzák ki annak a feltételrendszerét, hogy a menekültek ingyenes utazása biztosítható legyen. A képviselők arról is döntöttek, hogy V-Busz Kft. a tavaly lecserélt járműflotta tulajdonában lévő, forgalomból ideiglenesen kivont autóbuszait felajánlja a város humanitárius segítségnyújtáshoz a Belügyminisztériumnak. A flotta járművei a mentést végző és menekülő személyek szállításában, valamint a segélyszállítmányok mozgatásában lehetnek az állam segítségére.

Az EKF évre tekintettel emellett az önkormányzat tervezi egy adománygyűjtő koncert megszervezését is, amelynek bevételeit a hazai humanitárius szervezetek munkájának a megsegítésére ajánlják fel.