Molnár Roland, a VVHHFE elnöke egy jó hírrel kezdte, hiszen sikeresen pályáztak az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 program egyik kiírásán, és 1,25 millió forintot nyertek, amit egyebek mellett fellépőkre szeretne majd költeni az egyesület. Az elnök elmondta, a tavalyi év az életükben az eddigi legsikeresebb volt. Sok érdeklődőt vonzott a családi napjuk és az Édes Veszprém elnevezésű eseményük, de a jótékonysági gála is. Kiemelt két veszprémi kézilabdaikont, Fazekas Nándort és Éles Józsefet, aki támogatta az egyesületet. És, ha már sport, VVHHFE-labdarúgótornát is szerveznek Molnár Rolandék a megyei labdarúgó szövetséggel közösen.

Gulkai László alelnök vette át szót: és mint elmondta, a 2021-es programok közül három fő programjukat (családi nap, Édes Veszprém, jótékonysági gála)szeretnék idén istető alá hozni. Kiemelte, programjaik bővülnek, így tavaly az Édes Veszprémet összekapcsolták egy adománygyűjtő programmal, ahol a jóakaratú emberek elektronikai eszközöket ajánlottak fel, amelyek hátrányos helyzetű középiskolásokhoz kerültek. De gyűjtöttek és átadtak könyveket, játékokat és ruhaadományokat is. Jól sikerült a 100 karácsonyfa, 100 ajándékcsomag akciójuk is – remélik, ezt is sikerül megrendezni idén. Hangsúlyozta, egész évben várják az informatikaieszköz- és elektronikaitermék-felajánlásokat, míg húsvétkor és karácsonykor is várnak adományokat, amelyeket a rászorulóknak szeretnének kiosztani. Az alelnök büszkén mutatta meg nívós kiadványukat, az 500 példányban készült Hírmondó 7. számát.

Molnár Roland idei munkájukról is nagy reményekkel beszélt, így arról is, hogy rajzpályázatot hirdetnek Jövőképünk 2030 címmel. Arra kíváncsiak, hogy a diákok milyennek képzelik el a saját életüket és a várost nyolc év múlva. Az elnök érdekességként elárulta, 475 cég támogatta őket 2021- ben, míg az egyesület elmúlt 14 évében közel 20 ezren álltak az ügyük mellé. Az is biztos, hogy nagyobb kampányt terveznek az adó egy százaléka kapcsán.