Üdvözölte Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő a beruházást, mely a helyi vezetők, a testület, a zánkai emberek, a kormány, illetve a Belügyminisztérium összefogásával, támogatásával valósult meg, és amit kezdettől a képviselő is segített. Nagyon fontos előrelépésnek nevezte, hogy még biztonságosabban, jó minőségű járdán közlekedhetnek az emberek Zánkán. Kitérve a háborúra aláhúzta, a békének óriási jelentősége van, mely nemzeti érdekünk. Ezért ne lépjünk be a háborúba, ne küldjünk katonákat, fegyvert. Reményei szerint később is együtt tudják valóra váltani a helyben kitűzött célokat.

Filep Miklós polgármester méltatta, hogy az építés a Fő, illetve a Rákóczi utcát érinti, mely a településen meghatározó a forgalom és az arculat miatt is. A most átadott szakasz a Fő utca ófalui részén, illetve az ófalu, rendelő közötti részen van. A járda alatt lévő esővíz-elvezető csatornába csatlakoztatták a házak ereszeiről lefolyó vizet is, és a járda meredek szakaszán korlátot építettek, hogy síkos időben az idősek biztonságosan közlekedhessenek.

Ezúttal 47 millió forint kormányzati támogatással és 20 milliós önerővel 770 méter járdát építettek, illetve újítottak fel, ebből 115 méter, ahol korábban egyáltalán nem volt járda.

A polgármester közölte, a kormányzat 60 milliós támogatásával felújítják az egy épületben lévő orvoslakást és gyógyszertárat, kicserélik a nyílászárókat, a tetőt, korszerűsítik a fűtést. Folytatják a strandi munkálatokat is, melyre mintegy 30 millió vissza nem térítendő támogatást kaptak. Ebből úszóstéget, padokat, napvitorlát helyeznek ki, és katamarán csónakot biztosítanak a vízi mentőknek.

Idén 120 milliós támogatásból valósíthatnak meg beruházásokat Zánkán, melyhez az önkormányzat hozzátesz mintegy 60 millió forintot. Önerőből helyeznek ki kamerákat, és így cserélik ki a strand kerítését. A polgármester Zánka látványos megújulásában méltatta és meghatározónak nevezte Kontrát Károly képviselő munkáját. Az eseményen versekkel ajándékozták meg a közönséget a Bozzay Pál Általános Iskola diákjai.