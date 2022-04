– Készül az orvosi rendelő energetikai fejlesztése, az épületre és az egészségügy fejlesztésére több pályázatot fordítunk. Például az orvosi szolgálati lakásban nyílás­zárócserére pályáztunk, orvosi eszközöket szereztünk be kétmillió forint értékben. A rendelő környékét pedig önerőből szeretnénk virágosítani. Fontos, hogy kifejezetten jó a háziorvosi szolgálatunk, vidékről is járnak ide betegek. A háziorvos mindennap rendel helyben és a két szomszédos településen, Vigántpetenden és Taliándörögdön. Ugyancsak fontos vállalásunk az utak aszfaltozása. A település vezetése ígérte, hogy az önkormányzati ciklus végéig az összes utcát portalanítjuk. Mostanra egy út kivételével elkészültünk a feladattal. Közben közlekedésbiztonsági fejlesztést valósítottunk meg, a traffipax kihelyezésének már érezhető a hatása, a faluközpontban lelassult a forgalom. A tervek között szerepel a járdaépítés befejezése a faluközpontban. A kivitelezés egy részére adott a fedezet, a Magyar falu program támogatása ötmillió forintot biztosított erre, és további tízmilliós összegre pályáztunk. Ennyiből elkészülhet a járda jelentős része, a 300 méter hosszú szakasz az önkormányzattól a buszmegállóig. Saját munka is kell hozzá, és a fennmaradó szakaszra újabb támogatásra számítunk. A hosszú távú tervek között zebra felfestése is szerepel, ahhoz közvilágítás kiépítésére is szükség lesz. A csapadékvíz-elvezetést ugyancsak meg kell oldani a településen, erre még nincs fedezet. A villámárvizek folyamatosan gondot okoznak, a korábban nyert 85 millió forintos pályázati támogatásból átereszeket helyezünk el, völgyzáró gátat építünk, hogy az esetleges károkat enyhítsük. Taliándörögd felől a Ráskó-patak vize okoz gondot, de a faluban egy másik gócpont is megszüntetésre vár. Az egykori, úgynevezett középső iskola épülete felújítására az Agrárminisztériumtól százmillió forint támogatást kapott a község, a napokban kezdik felújítani az épületet és környezetét, amely rendezvénytér lesz. A tervek szerint akár már ősztől az adhat helyet a hagyományos vásárnak. Az udvaron a kistermelők mutatkozhatnak be, a szomszédos Kuthy-kastély melletti nagyobb területen a mező­gazdasági gépek kapnak helyet. Az évi két vásár mellett nyolc kézműves vásárt is tervezünk, ezek illeszkedhetnek a kastély programjaihoz, a parkolásra pedig a focipálya területe ad helyet – mondta a polgármester.



Hozzátette, a régi óvoda épületének energetikai fejlesztésére adtak be pályázatot. A fűtés-korszerűsítés mellett nyílzárócsere szükséges, és megújuló energiaforrásokkal, napelemekkel látnák el az épületet, amelyet aztán hőszigetelnének. Jelenleg a monostorapáti óvodába járnak a gyerekek, falubusszal.



– Épületeink háromnegyede felújítás alatt vagy az előtt áll. Sok infrastruktúra-fejlesztést megvalósíthatunk, így lassan elérkezik az idő, hogy a humánerőforrás-fejlesztésekkel is foglalkozhassunk. A következő lépés olyan fejlesztéseket érint, amelyek a település vonzerejét növelik – közölte Márvány Péter.