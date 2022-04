A vendégeket a házigazdák nevében Folly Réka és férje, Werner Péter fogadta, illetve kalauzolta végig az esős időben is csodálatos területen.

A Folly Arborétumot az 1900-as évek elején hozta létre dr. Folly Gyula pécsi orvos és 1905-ben telepítette ide az első örökzöldeket. Ma a magángyűjtemény a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területe. Az arborétum a hozzátartozó faiskolával, szőlővel, pincészettel és étteremmel alkot egy egységet, amelyet ezúttal Áder János és felesége is megismerhetett.

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy tíz évvel ezelőtti parlamenti beszédében már külön kiemelte a teljesítmény elismerésének fontosságát, s nem csupán a világraszólót, hanem a hétköznapit is. - Első látogatáson egy kis Tolna megyei faluba vezetett, ahol arról tájékoztattak bennünket, hogy a hátrányos helyzetű településen az elhivatott polgármester megmutatta, miként lehet munkát adni az embereknek - mondta Áder János, párhuzamba állítva az akkor tapasztaltakat a Folly család nem mindennapi teljesítményével. - Több, mint száz év munkáját láthatjuk itt, a tavalyi százezer látogató pedig arra bizonyíték, hogy nemcsak a családnak volt fontos ez a gyönyörű arborétum, hanem rengeteg vendégnek is. Aki még nem járt itt, annak csak biztatni tudom, hogy minél előbb jöjjön el ide - tette hozzá a köztársasági elnök, aki a házigazdák felajánlása kapcsán egy öreg cédrust is örökbe fogadott.



Talán az egyik legjobb ajánlólevél ehhez az lehet, hogy az arborétum 2017-ben az év egyik legjobb ökoturisztikai helyeként, a tanösvény kategóriában megkapta az év ökoturisztikai létesítménye díjat. Másrészt azóta eltelt öt év és a fejlesztések nem álltak meg, mondhatni folyamatosak. A páratlan kertet négy nemzedék kitartó munkája és gondoskodása élteti, ahol mára négy világtáj növényei leltek, az induláskor alig félhektárnyi területből mostanra öthektáros arborétum lett, ahol több mint 400 tűlevelű és 200 lombos fa- illetve cserjeféle virul. Az arborétum ma komplex élménycsomagot nyújt a látogatóknak, akik akár egy egész napot is eltölthetnek a különleges, méretes fenyők és lombos fák, virágok között.