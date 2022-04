Vella Zsolt polgármestertől megtudtuk, a Kisfaludy-programnak köszönhetően jelentős lépéseket tett a falu a strand fejlesztése terén.

– Ezer négyzetméternyi gyepszőnyeget helyeztünk el, 77 négyzetméterrel növeltük az úszóstég méretét, építettünk két kültéri zuhanyzót, és lecseréltünk 72 padot. Emellett a Fagyöngy Sportházat is fejlesztettük, oda új bútort vásároltunk 1,3 millió forintért. A Magyar falu program keretében 8,5 millió forintból utakat újítunk fel tavasszal. A művelődési ház udvarán felavattuk Bernáth Aurél szobrát, Bereményi Géza rendező tiszteletére kiállítást rendeztünk. Idén megszerveztük a falusi disznóvágást, szeretnénk halászléfőző versenyt tartani május 1-jére, de a terveink között festőtábor, falunap, bornapok, murcifesztivál is szerepel. Energetikai korszerűsítés előtt áll a művelődési ház és az önkormányzat épülete, megújul a strand bejárata, ott elektromos kerékpártöltő elhelyezését tervezzük, és szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek a mozgáskorlátozottak, látás- és hallás­sérült vendégek számára is elérhetők – sorolta a terveket a polgármester. TBZS



Ábrahámhegyen idén már több rendezvényt megtarthattak, köztük a disznóvágást is

Fotó: Tóth B. Zsuzsa